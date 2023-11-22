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世界衛生組織：新冠變種病毒持續散播 仍具威脅

中央社日內瓦21日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒一直持續在全球各地不斷地散播，它仍具威脅。

法新社報導，世界衛生組織流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）說：「這種病毒，即新型冠狀病毒（SARS-CoV-2），目前正在每個國家傳播，仍然構成威脅。」

范科霍芙在世界衛生組織社群媒體頻道的討論中表示：「我們必須保持警覺，因為這種病毒正在傳播、進化和變異。」

目前有3個「需留意變異株」（XBB.1.5、XXB.1.16 和 EG.5）和6個關注程度較低的「監測中變異株」。

在6個「監測中變異株」中，BA.2.86正升級為「需留意變異株」。

范科霍芙說，BA.2.86與其他變異株的子系相比，「我們沒有看到其嚴重程度有所變化」，但「我們看到它在世界各地檢出數量緩慢而穩定增加」。

新分類對增進監測和研究應該會有幫助。

世衛組織也發布了對EG.5變異株的新風險評估，該病毒的基因序列約占全球共享數據資料一半，儘管世衛還沒有調整它的嚴重度。

COVID-19大流行造成數百萬人死亡，嚴重破壞經濟和社會。

除了急性感染和疾病外，世衛也擔心統稱長新冠（Long COVID）或COVID-19急性感染後徵候群（Post-COVID Conditions）的該病毒造成的長期影響。

世衛 變種病毒 社群媒體

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