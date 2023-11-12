澳洲主要碼頭系統遇駭 港務公司：恢復正常貨運有進展

杜拜環球港務集團（DP World）表示，公司在使澳洲幾個主要港口恢復正常貨運的方面已取得「重大進展」，這些港口因為遭遇網路安全事件而停擺了兩天。（路透）

杜拜環球港務集團（DP World）今天表示，公司在使澳洲 幾個主要港口恢復正常貨運的方面已取得「重大進展」，這些港口因為遭遇網路安全事件而停擺了兩天。

法新社報導，澳洲政府各部門上周末召開危機會議，以因應澳洲內政部 長兼網路安全部長歐尼爾（Clare O'Neil）所說「嚴重且持續」的網路入侵，這起事件已經擾亂澳洲主要港口的運作。

歐尼爾於社群媒體 X平台發文指出：「杜拜環球港務集團管理我國近40%的進出口貨物。」

杜拜環球港務集團發言人表示，公司10日中止雪梨（Sydney）、墨爾本（Melbourne）、布里斯本（Brisbane）和弗利曼特（Fremantle）碼頭的網路連接，以防公司網路受到「任何持續的未經授權訪問」。

杜拜環球港務集團高階總監狄爾尼（Blake Tierney）表示，這次的網路安全事件沒有阻礙由船隻卸下貨櫃，但運送貨櫃所需的卡車無法進出碼頭。

狄爾尼透過聲明指出，杜拜環球港務集團在跟網路安全專家的合作中取得「重大進展」，且正測試「對於恢復正常貨運至關重要」的關鍵系統。

他還提到，杜拜環球港務集團正尋求「盡可能迅速且安全」地恢復正常運作，並調查「資料訪問和資料外洩的性質」。

澳洲聯邦警署（Australian Federal Police）則表示，他們正調查這起事件。