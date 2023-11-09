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臭蟲入侵法國延燒到亞洲 專家提醒2防治手段

中央社台北9日電
臭蟲危機從法國延燒到亞洲。（路透）
臭蟲危機從法國延燒到亞洲。（路透）

臭蟲危機從法國延燒到亞洲。台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈今天提醒，若自臭蟲肆虐地區返國，立刻把所有衣物丟洗衣機清洗，行李箱空箱用大塑膠袋包裹，內噴殺蟲劑、擺1個月。

法國政府10月時曾表示，將全力對抗在公共運輸、劇院、醫院數量增加的臭蟲。綜合法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴黎地鐵、高速列車、戴高樂機場（Paris-Charles de Gaulle Airport）等地都發現了這種吸血昆蟲，感到噁心的旅客紛紛在社群媒體上發布影片。

這股臭蟲危機如今越洋入侵亞洲，根據公視新聞網等媒體報導，韓國也爆發災情，包括飯店、汗蒸幕、大學宿舍等地都出現臭蟲。

臭蟲又稱床蝨，因牠們躲藏在床墊中的習慣而得名，不過牠們也可能藏在衣物和行李中。牠們通常在夜間活動，吸食人類的血液。

臭蟲叮咬會在皮膚造成紅腫、水泡或大片紅疹，並可能引起劇烈搔癢感或過敏反應。牠們通常還會引起心理困擾、睡眠問題、焦慮與憂鬱。

徐爾烈說，如果在國外旅遊時遭遇臭蟲叮咬，把臭蟲帶回國的機會就大增，返國第一時間要馬上把所有衣物丟進洗衣機清潔，不要放置床上或吊在衣櫃，藉由洗衣精、烘乾等手段殺蟲。

徐爾烈表示，行李箱的夾層、鑰匙孔等處都容易躲藏臭蟲，要用大塑膠袋包起，內噴殺蟲劑，擺上一個月；臭蟲很耐餓、耐寒，殺蟲劑以第滅寧成分對臭蟲較有效，如果要用藥，建議鎖定臭蟲愛躲的床墊縫、床板縫、牆壁縫逐一噴藥，床墊也可以用有蒸氣的熨斗去殺蟲。

地鐵 社群媒體 過敏

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