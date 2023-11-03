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法國9日召開加薩人道會議 未邀以色列

中央社／巴黎3日專電
法國總統馬克宏。(路透)
法國總統馬克宏。(路透)

以哈戰火持續，加薩情況越加嚴峻，法國總統馬克宏今天晚間宣布9日將邀集各方召開人道會議，但為避免爭端，以色列未受邀。法新社加薩辦公室和法國文化中心近日遭以色列攻擊，法方震驚，要求以軍給說法。

隨著以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩（Gaza）的攻擊行動力道加大，加薩平民與人道情形就越發引起國際擔憂。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布，將於9日上午在巴黎召開「人道會議」，重申「恐怖攻擊主義並不能合理化平民犧牲」，也呼籲「人道停戰」。

他表示，人道會議將會在「巴黎和平論壇」（Forum de Paris sur la paix）的框架下舉行，目標是估計人道救援需求，同時統整協調各國已經在進行的救援工作。

法國外交部指出，會議將邀請加薩人道工作各方，包括國際非政府組織。巴勒斯坦當局、約旦、埃及等阿拉伯國家也受邀出席，但不包括伊朗；歐盟國家、瑞士都將受邀。

法國外交部表示，為了避免「爭端」，將不會邀請以色列，也已經事先告知以色列。

法國機構近日二度遭炮轟。加薩走廊今天傳出法國文化中心（Institut français）遭到以色列轟炸，法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）表示「震驚」和「不解」，並要求以色列當局「立刻」給予解釋。

法國外交部也第一時間發出新聞稿，寫道：「我們被以色列當局告知加薩的法國文化中心遭到以軍轟擊。我們要求以色列當局立即透過適當的管道告知，推動這個決定的確切要素。」據新聞稿表示，攻擊當時周邊並沒有工作人員或法國僑民。

幾小時後，法國外交部再度發出聲明，譴責針對聯合國基地及人道救援工作者的攻擊，「面對加薩平民高達數千的傷亡人數，還有嚴峻的人道情勢，法國表達極度擔憂」。法方重申，保護平民是基本道德，也是國際義務，要求以色列對此採取具體措施。

法新社位於加薩走廊的辦公室2日也遭炸彈攻擊，辦公室內的監視器錄下窗外震耳的聲響和劇烈震動。但以色列軍方否認攻擊法新社所在的建物。

法媒分析，法國對以哈戰爭態度悄然轉變。從哈瑪斯發動突襲後的「無條件支持以色列」，逐漸轉向「無條件保護平民」。就連執政黨內部都傳出不同聲音，質疑法國支持的「以色列自衛權」、「人道停火」和「消滅恐怖分子」該如何拿捏、如何推進。

部分觀察家認為法國立場似乎開始和盟友出現分歧。特別是聯合國大會10月26日召開緊急特別會議，阿拉伯國家提出決議案要求以哈立即人道主義停火，儘管獲壓倒性通過，但因決議未點名發動恐攻的哈瑪斯，也未提到遭哈瑪斯擄走的人質，因此美國、以色列反對。法國為七大工業國（G7）中唯一投下贊成票的，其餘皆棄權。

法國外交部今天的新聞稿也澄清，表示法國對於哈瑪斯的立場「眾所皆知」，稱它是「犯下恐怖行動的恐怖組織」，但認為加薩平民不應為哈瑪斯的罪付出代價，「我們應不惜一切避開哈瑪斯和極端主義者設下的陷阱，他們企圖為未來世代製造仇恨」。

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