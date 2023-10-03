遊歐洲大啖美食反而變瘦了 理由何在？
華爾街日報報導，住美國北卡羅萊納州洛里市（Raleigh）的營養師Shelly Wegman去年到義大利羅馬和托斯卡尼度假兩周，期間大啖義大利麵、紅酒、麵包、新鮮蔬果和冰淇淋，她以為自己的腰圍鐵定要變粗了，回國後卻意外發現瘦了兩磅（近1公斤）。
許多美國人有相同經驗，此事成為網路爭論話題，但真正的答案為何並沒有明確的解釋，因為少有相關研究。
研究營養和健康的科學家表示，出國旅行結果減重了的人有可能是受惠於兩件事：每天走更多的路，以及飲食通常更健康、少吃了加工食品。
自然期刊（Nature） 2017年研究歐洲人每天走路習慣發現，義大利人平均每天走5296步，西班牙人近6000步，英國人5444步。相較下，美國人僅4774步。而根據去年發布在刺胳針公共衛生期刊（Lancet Public Health）的史丹福大學調查，台灣人大約是5000步。
歐洲的飲食也比美國健康。塔夫茨大學心臟科醫生Dariush Mozaffarian表示，美國常見有人工添加劑和高精煉成分的超精加工食品。他指出，歐洲營養學雜誌（European Journal of Nutrition）發現，美國成年人攝取的卡路里有57%來自超精加工食品，此一比率在歐洲是12%。
美利堅大學營養神經科學實驗室副教授Kathleen Holton指出，歐盟對食品添加劑的監管更嚴格。歐盟批准食品中可使用的添加劑大約300-400 種，相較下，美國有3000多種。
研究義大利食品的堪薩斯大學心理學助理教授Tera Fazzino說，某些營養素的組合，例如高脂高糖食物，會刺激大腦，使你想再吃得更多，許多美國食品都含有這些活化組合，包括高脂高鈉、高脂高糖，以及高碳水又高鈉。她指出，僅高脂肪或者是僅高鈉的食物可能不會產生相同效果。所以，雖然義大利大部分食物都的熱量不低，但可能比較不會促使大腦想繼續進食。
上一則
FB留言