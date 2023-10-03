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遊歐洲大啖美食反而變瘦了 理由何在？

編譯季晶晶／即時報導
到歐洲度假後回國變瘦的原因可能是受惠於多走路和飲食變得較健康。（美聯社）
到歐洲度假後回國變瘦的原因可能是受惠於多走路和飲食變得較健康。（美聯社）

華爾街日報報導，住美國北卡羅萊納州洛里市（Raleigh）的營養師Shelly Wegman去年到義大利羅馬和托斯卡尼度假兩周，期間大啖義大利麵、紅酒、麵包、新鮮蔬果和冰淇淋，她以為自己的腰圍鐵定要變粗了，回國後卻意外發現瘦了兩磅（近1公斤）。

許多美國人有相同經驗，此事成為網路爭論話題，但真正的答案為何並沒有明確的解釋，因為少有相關研究。

研究營養和健康的科學家表示，出國旅行結果減重了的人有可能是受惠於兩件事：每天走更多的路，以及飲食通常更健康、少吃了加工食品。

自然期刊（Nature） 2017年研究歐洲人每天走路習慣發現，義大利人平均每天走5296步，西班牙人近6000步，英國人5444步。相較下，美國人僅4774步。而根據去年發布在刺胳針公共衛生期刊（Lancet Public Health）的史丹福大學調查，台灣人大約是5000步。

歐洲的飲食也比美國健康。塔夫茨大學心臟科醫生Dariush Mozaffarian表示，美國常見有人工添加劑和高精煉成分的超精加工食品。他指出，歐洲營養學雜誌（European Journal of Nutrition）發現，美國成年人攝取的卡路里有57%來自超精加工食品，此一比率在歐洲是12%。

美利堅大學營養神經科學實驗室副教授Kathleen Holton指出，歐盟對食品添加劑的監管更嚴格。歐盟批准食品中可使用的添加劑大約300-400 種，相較下，美國有3000多種。

研究義大利食品的堪薩斯大學心理學助理教授Tera Fazzino說，某些營養素的組合，例如高脂高糖食物，會刺激大腦，使你想再吃得更多，許多美國食品都含有這些活化組合，包括高脂高鈉、高脂高糖，以及高碳水又高鈉。她指出，僅高脂肪或者是僅高鈉的食物可能不會產生相同效果。所以，雖然義大利大部分食物都的熱量不低，但可能比較不會促使大腦想繼續進食。

義大利 歐盟 刺胳針

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