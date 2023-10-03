巴基斯坦破獲器官販運集團 非法活摘腎臟300多人受害

巴基斯坦警方逮捕了該國東北部一個器官販運集團的8名成員。示意圖。(Photo by Olga Kononenko on Unsplash)

英國廣播公司（BBC）報導，巴基斯坦警方逮捕了該國東北部一個器官販運集團的8名成員。集團首腦穆赫塔（Fawad Mukhtar）被控從逾300人身上活摘腎臟，再將器官賣給富人客戶。

巴基斯坦當局表示，至少3人因這種方式的器官摘取而身亡。據報導，穆赫塔是名醫生，先前曾因醫療疏失被逮捕5次，但每次都能獲得保釋。

這個集團據信活動範圍遍及巴基斯坦東部旁遮普省（Punjab），以及由巴基斯坦控制的克什米爾地區（Kashmir）。

旁遮普省官員納克維（Mohsin Naqvi）指出，這些器官手術是在私人住家進行，且時常發生在患者不知情的情況下。

一名汽車技師據稱擔任了穆赫塔的手術助理，並協助引誘弱勢醫院患者上鉤。

納克維1日在記者會上表示，每顆腎臟的售價高達1000萬盧比，且實際的器官移植及非法手術數量遠高於此，這些只是已確認的部分。

巴基斯坦於2010年將人體器官商業交易列為非法行為。違法者面臨的刑罰包括高達10年刑期及鉅額罰款，當局盼藉此遏止不法分子將器官賣到海外。

然而，隨著當地人民飽受低薪之苦及當局執法不力，巴基斯坦器官販運問題日趨嚴重。今年1月，一名14歲男孩失蹤後在一個地下實驗室被找到，但其中一個腎臟已被摘除，旁遮普省警方隨後破獲一個器官販運集團。