我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

眾院下周四舉行拜登彈劾調查首場聽證

拜登聯合國大會演講 提及俄烏戰爭及氣候變遷

編譯陳曉慈／即時報導
拜登總統19日在紐約第78屆聯合國大會中發表演說。(路透)
拜登總統19日在紐約第78屆聯合國大會中發表演說。(路透)

拜登總統19日在紐約第78屆聯合國大會中發表演說，除闡述他對美國領導角色的願景，並指出多邊外交政策將有助化解當前全球若干最迫切的問題。他表明，美國將堅定支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。

拜登表示，美國尋求一個所有人都更安全、繁榮、平等的世界，美國「深知我們的未來和諸位休戚與共，沒有任何國家能夠獨力面對當前挑戰」。

拜登提到全球氣候變遷和陷入膠著的俄烏戰爭。由於愈來愈多「全球南方」國家面臨這場戰爭帶來的全球能源與糧食價格飆漲壓力，因此呼籲俄烏和談，他期望這些國家能持續挺烏。他重申，俄國侵烏違反聯合國憲章，各國不能自掃門前雪，人人有責任協助捍衛遭攻擊侵略的其他國家主權。

拜登說，俄國以為世人將逐漸厭戰，進而放任其摧殘烏克蘭，也無需承擔任何後果。但拜登反問現場領袖，若捨棄聯合國憲章的核心準則、討好進犯者，哪個成員國還有信心自己受保護；若允許烏克蘭被侵蝕，哪個國家的獨立性還會是安全的？

拜登呼籲各國挺身面對今日赤裸的入侵行為，以嚇阻未來潛在的進犯者，並強調美國、盟國以及全球夥伴將持續與烏克蘭站在同一陣線，與烏克蘭人民一同捍衛其主權、領土完整以及自由。

拜登向與會各國領袖喊話說，他已重建美國在世界舞台的領導力。美聯社19日報導認為，拜登常點名美國領導力在前總統川普任內受損，拜登藉此演說同時向其明年總統大選潛在對手川普叫陣。

在因應氣候問題上，拜登談到應動員整個國際社會的資源，以及支持多邊組織協助貧困及中等收入國家。

拜登指出，世界各地都出現極端氣候現象，包括美國及中國的破紀錄高溫、北美及南歐的野火、非洲好望角第五年的乾旱，以及利比亞奪走上千人命的洪災。他表示，種種情況已預示了，若全球未能減少對石油燃料的依賴、開始建立因應極端氣候的能力，世界將面臨何種境地，他並指出自己上任總統以來，美國便持續將氣候邊變遷視為「威脅全人類存在」的危機。

中俄法英等聯合國安理會常任理事國其餘四國領袖均缺席本屆聯大，至少145國領袖或其代表將出席，例如巴西總統魯拉、烏克蘭總統澤倫斯基和日本首相岸田文雄。19日演說後，拜登預定和聯合國祕書長古特瑞斯與中亞5國領袖會晤，聚焦區域安全、貿易、氣候變遷和改革與良善治理等議題。

影片來源：YouTube CNBC Televisioin

拜登 烏克蘭 聯合國

上一則

奧斯丁指M1艾布蘭戰車很快將抵烏 烏稱俄空襲釀5死

下一則

指稱印度殺害錫克教領袖後關係急凍 杜魯多：無意激怒

延伸閱讀

眾院下周四舉行首場聽證 調查拜登貪污、濫權的指控

眾院下周四舉行首場聽證 調查拜登貪污、濫權的指控
聯大疫後首開實體會議程滿檔 但5常理國領袖僅拜登出席

聯大疫後首開實體會議程滿檔 但5常理國領袖僅拜登出席
拜登荒謬妥協或雙贏外交？美伊換囚：60億元換回5位美國公民

拜登荒謬妥協或雙贏外交？美伊換囚：60億元換回5位美國公民
疫情、俄烏非單一焦點 聯大仍有經濟與天災等難題待解

疫情、俄烏非單一焦點 聯大仍有經濟與天災等難題待解

熱門新聞

全球需求疲軟使得越南面臨十年來最嚴重的工廠低迷。(路透)

越南工廠景氣低迷 學者分析：中國沒得靠、指望美國救

2023-09-15 03:07
一名男網友在看見一名年輕女子不斷比手勢後，警覺她可能是在比國際通用的求助手勢540，隨即報警，及時救出這名遭男友施暴的女子。(擷自Instagram)

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

2023-09-17 11:35
圖為普亭帶領金正恩參觀東方太空發射場。(美聯社)

普亭見金正恩「不斷抖腿」 詭異動作非首次 健康再惹疑

2023-09-13 22:08
澳洲計算出用小型核能反應爐全面取代火力發電廠的代價驚人。(美聯社)

用小型核電廠全面取代火力發電？澳洲算出代價太驚人

2023-09-18 01:26
有日本網友列出南韓人一生會遇到11個困難和可怕處境，引發韓網熱烈討論。示意圖。(美聯社)

最不想生在南韓…他列11點原因 網驚：亞洲3國都中槍

2023-09-14 13:40
日本東京銀座三越百貨公司內的天婦羅餐廳「銀座天一銀座三越店」，日前發生服務生誤將含有漂白劑的水提供給一位女性顧客的意外。示意圖，非新聞當事照。（ingimage）

日本天婦羅名店出包 端漂白水給顧客 受害者嘔吐被冷回「造成困擾」

2023-09-16 06:43

超人氣

更多 >
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
億萬富翁奢儉不同：他住25億元皇宮 他住當年三萬元買的房

億萬富翁奢儉不同：他住25億元皇宮 他住當年三萬元買的房
紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭
影／俄州致命槍擊案 2華人死者是華男兇嫌工作餐廳主管

影／俄州致命槍擊案 2華人死者是華男兇嫌工作餐廳主管
秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍