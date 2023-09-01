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日本關東大地震100周年 學者：30年內大地震機率70%

編譯徐榆涵／即時報導
9月1日是關東大地震100周年，有地震學家認為，未來30年內，東京首都圈發生大規模地震的機率高達70%。(美聯社)
9月1日是關東大地震100周年，有地震學家認為，未來30年內，東京首都圈發生大規模地震的機率高達70%。(美聯社)

9月1日是關東大地震100周年，有地震學家認為，未來30年內，東京首都圈發生大規模地震的機率高達70%，估計可能導致2.3萬人死亡，直接損失達47兆日元。

1923年9月1日中午11時58分，日本關東平原發生規模8.1強震，震央位於神奈川縣相模灣的伊豆大島，造成關東地方包括東京，以及臨近的千葉縣、茨城縣、神奈川縣、靜岡縣等地，遭受毀滅性破壞。受災人數逾190萬人、死亡或失蹤人數推估逾10萬人，還有多達37萬棟建築遭到燒毀和損壞，此後，防震抗災教育已成為日本人生活的一部分。

衛報報導，如今又有地震學家估計，不久後日本將會再迎來一場大地震，若真是如此，根據日本內閣府估計，交通網絡及電力受損，導致製造業及服務業的廣泛干擾，可能讓損失金額達到48兆日元。根據東京都廳舍去年公布的數據，如此大規模的地震，災後恐約有453萬人流離失所。

東京大學工業科學研究所的安全及都市計畫專家加藤孝明教授表示，「關東大地震涉及海底板塊下方構造板塊的碰撞」，這種類型的地震每隔200至300年就會發生一次，但這不意味著可以鬆懈警惕。

他表示，「近海地震發生的前100年，將會有震央位在內陸、至少規模7的地震。我們可以預期，東京首都圈會發生幾次類似地震。我無法確切說何時何地，只能說它將會發生，而我們應該為此做好準備。」

地震 日本 教育

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