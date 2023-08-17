超導體夢碎 Nature：LK-99並非超導體 南韓相關類股全倒

目前國際間所有研究均指向同一個結果：LK-99並非常溫常壓超導體。 (網路照片)

Sunam等南韓 超導體概念股 17日重挫，原因是Nature期刊的文章指出，LK-99並非超導體，科學家認為「這件事可以到此為止」。

曾任職於費米實驗室的科學作家格里斯托（Dan Garisto）在Nature撰文，題為「LK-99不是常溫超導體，科學偵探如何解開這個謎團」。

格里斯托在文中彙整各大機構近來的研究結果，說明LK-99為何會展現類似超導體的行為。科學偵探們發現，樣品電阻率急速下降，且得以部分懸浮在磁鐵上，是因為材料中含有雜質，尤其是硫化亞銅。這項結論讓LK-99作為史上第一個常溫常壓超導體的希望徹底破滅。

加州大學 戴維斯分校凝聚體實驗專家維什克說：「我想這件事已經劃上句號。」

但若LK-99並非常溫超導體，那麼它究竟是什麼？

德國馬克斯-普朗克固體研究所（Max Planck Institute for Solid State Research，MPI-FKF）合成出不含雜質、最純粹的LK-99，發現它是一個常溫電阻在百萬歐姆範圍的絕緣體，有輕微的抗磁性，但沒有足夠力量進行部分懸浮，顯示不具超導性。

這項消息引發南韓超導體概念股17日全面重挫，LS電纜和Sunam同步暴跌30%，一路跌停鎖死到收盤，Mobiis一度跌28%、Kiswire最低曾跌27%、Shinsung Delta Tech盤中大跌13%。

在今年7月底，南韓一研究團隊發表論文，稱實現了常溫超導，引發軒然大波，各大研究機構紛紛展開研究，試圖證實和證偽。