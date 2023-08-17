我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個秘密

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

超導體夢碎 Nature：LK-99並非超導體 南韓相關類股全倒

編譯陳律安／綜合外電
目前國際間所有研究均指向同一個結果：LK-99並非常溫常壓超導體。 (網路照片)
目前國際間所有研究均指向同一個結果：LK-99並非常溫常壓超導體。 (網路照片)

Sunam等南韓超導體概念股17日重挫，原因是Nature期刊的文章指出，LK-99並非超導體，科學家認為「這件事可以到此為止」。

曾任職於費米實驗室的科學作家格里斯托（Dan Garisto）在Nature撰文，題為「LK-99不是常溫超導體，科學偵探如何解開這個謎團」。

格里斯托在文中彙整各大機構近來的研究結果，說明LK-99為何會展現類似超導體的行為。科學偵探們發現，樣品電阻率急速下降，且得以部分懸浮在磁鐵上，是因為材料中含有雜質，尤其是硫化亞銅。這項結論讓LK-99作為史上第一個常溫常壓超導體的希望徹底破滅。

加州大學戴維斯分校凝聚體實驗專家維什克說：「我想這件事已經劃上句號。」

但若LK-99並非常溫超導體，那麼它究竟是什麼？

德國馬克斯-普朗克固體研究所（Max Planck Institute for Solid State Research，MPI-FKF）合成出不含雜質、最純粹的LK-99，發現它是一個常溫電阻在百萬歐姆範圍的絕緣體，有輕微的抗磁性，但沒有足夠力量進行部分懸浮，顯示不具超導性。

這項消息引發南韓超導體概念股17日全面重挫，LS電纜和Sunam同步暴跌30%，一路跌停鎖死到收盤，Mobiis一度跌28%、Kiswire最低曾跌27%、Shinsung Delta Tech盤中大跌13%。

在今年7月底，南韓一研究團隊發表論文，稱實現了常溫超導，引發軒然大波，各大研究機構紛紛展開研究，試圖證實和證偽。

南韓 概念股 加州大學

上一則

英國「談話節目之王」帕金森爵士逝世 享壽88歲

下一則

盧卡申科會見李尚福：中白對世界秩序的願景完全吻合

延伸閱讀

美日韓領袖峰會18日登場 將採納「大衛營原則」與「大衛營精神」文件

美日韓領袖峰會18日登場 將採納「大衛營原則」與「大衛營精神」文件
美日韓峰會在即 南韓曝北韓恐於「這時間點」試射洲際飛彈

美日韓峰會在即 南韓曝北韓恐於「這時間點」試射洲際飛彈
露營避免「熱傷害」找樹蔭別曝曬 這13招學起來

露營避免「熱傷害」找樹蔭別曝曬 這13招學起來
美日韓恐成「小北約」？ 王毅拉攏南亞：歡迎續搭中國快車

美日韓恐成「小北約」？ 王毅拉攏南亞：歡迎續搭中國快車

熱門新聞

美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

2023-08-12 12:26
世界衛生組織表示，過去一個月全世界通報新增COVID-19病例較前一個月激增80%，反映新變異株EG.5的威力。（美聯社）

全球COVID-19新增確診數暴增80% 變異株EG.5發威

2023-08-11 11:48

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下