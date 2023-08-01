聯合國未將大堡礁列入瀕危名單 但警告仍面臨威脅

澳洲大堡礁。美聯社

聯合國教科文組織（UNESCO）7月31日建議把義大利水都威尼斯（Venice）列入世界遺產 瀕危名單（The List of World Heritage in Danger），並在一份聲明中表示，由於從氣候變遷到大眾旅遊等一系列議題，威尼斯正面臨「無法逆轉」破壞的風險。

UNESCO在50年前設立世界遺產名冊，但50年後，對許多國家來說，世界遺產除了基於保護的理由外，更多是為了促進觀光 。專家質疑，登錄世界遺產所帶來促進觀光的附加效果，已違背原有的初衷。

列名世界遺產帶來的大量觀光客，確實對一些世界遺產造成傷害。例如：義大利威尼斯在1978年被列為世界遺產。在新冠疫情前，每年有超過3000萬名觀光客，擠進這座只有5萬居民的城市，嚴重耗損當地的城市資源。近年來豪華觀光郵輪的進駐，更加劇海水對當地古蹟建築的侵蝕。

「瀕危名單」指的是針對面臨嚴重危機且需採取緊急救援措施的世界遺產，目的是為了喚起對遺產保護的重視。近年除了威尼斯，澳洲 大堡礁也因為氣候暖化影響，正面臨大規模珊瑚白化，被聯合國專家建議列入世界遺產的「瀕危名單」。

●湖面變螢光綠 激發民眾反思

UNESCO說：「因為人為干預而帶來持續惡化的影響，其中包含持續的發展、氣候變遷影響及大眾旅遊，可能對遺產傑出的普世價值造成無法逆轉的改變。」UNESCO並警告，包括高層建築物在內的開發計畫，可能「產生嚴重的負面景觀影響」。此外，人為與自然變遷的複合影響，也正導致建築結構及市區的惡化與破壞。

UNESCO表示，義大利在解決這些問題上「缺乏重大進展」，且「因為缺乏總體聯合戰略的願景」，而進一步受到阻礙。這項建議將於今年9月提交至在利雅德舉行的教科文組織世界遺產委員會（World Heritage Committee）。對此，威尼斯市政府表示，將仔細閱讀教科文組織的建議，並會與中央政府討論。

威尼斯今年5月底發生部分水域變成詭異的「螢光綠」，引發民眾討論，是否遊客太多造成環境汙染。不過，地方政府調查後得出結論，大運河之所以變色，是因為一種用於檢測廢水網路的無毒物質「螢光素」（fluorescein），證實虛驚一場。

●澳洲留校察看 大堡礁暫不列入

相較義大利威尼斯，UNESO在1日則宣布一項草擬決定，不再將澳洲大堡礁列為瀕危世界遺產，但是警告這個全世界最大的珊瑚生態系統仍受到「嚴重威脅」。

位於澳洲西北部的大創造60億澳幣（約40億美元）的經濟，僱用6.4萬人。澳洲政府多年來一直遊說UNESO，不要將大堡礁列入瀕危名錄，因為一但被列名，就會失去世界遺產的資格，減少觀光的吸引力。UNESO去年11月表示，由於大堡礁經常發生珊瑚白化事件，應該被列入瀕危名錄。但根據最新報告，委員會「讚賞地留意」澳洲政府為了保護珊瑚做的承諾和初步動作。