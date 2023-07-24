我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

曼哈頓爆血案 20歲男遭多人捅胸

奧運倒數1年 巴黎機場面臨雙重挑戰

中央社／巴黎23日綜合外電報導
法國巴黎多座機場明年將迎接奧運帶來的龐大人潮。圖為布爾歇機場6月舉行巴黎航展。(新華社)
法國巴黎多座機場明年將迎接奧運帶來的龐大人潮。圖為布爾歇機場6月舉行巴黎航展。(新華社)

法國巴黎多座機場明年奧運期間將面臨雙重挑戰，除了原本就龐大的人流壓力，也承擔著外國民眾抵達巴黎參與奧運盛會時的第一印象。

法新社報導，巴黎奧運將於約1年後的2024年7月26日揭幕，主要國際機場戴高樂機場（Charles de Gaulle）和規模較小的歐利機場（Orly）將成為奧運兩個重要門戶。

巴黎本來就是全球最多人造訪之一的城市，現在又得迎接奧運帶來的龐大人潮，但巴黎機場管理局ADP相信有辦法應付明年7、8月暴增的人潮。

最讓主管們頭痛的，是奧運期間數以萬計訪客與平常的遊客性質不同，還有這些訪客帶來的超大行李。

戴高樂機場副主任杜布雷（Renaud Duplay）表示，明年奧運和帕拉林匹克運動會（Paralympic Games），光是參賽選手、教練和官員就有約8萬5000人，還不包括觀眾人數。

他說，這和夏天旺季途經戴高樂機場和歐利機場約34萬人相比，只是九牛一毛。

另一方面，奧運訪客對「我們的基礎設施設計」會抱持不同的期待。

比方說，獨木舟運動員會帶來獨木舟，還會有一箱又一箱的自行車，撐桿跳運動員會帶來笨重的撐竿。

如果把器材搞丟或處理不當，不僅會讓奧運掉漆，還可能讓人對主辦單位和法國產生負面觀感。

奧運 運動員

上一則

普亭會白俄總統：烏反攻失敗 布林肯：烏已收復5成失地

下一則

柬埔寨執政黨大勝 美國祭出簽證禁令、暫停經援

延伸閱讀

游泳／打破費爾普斯紀錄 法小將是他學弟、在美念大學

游泳／打破費爾普斯紀錄 法小將是他學弟、在美念大學
台駐芝加哥辦事處長類延峰抵任 僑胞赴機場歡迎

台駐芝加哥辦事處長類延峰抵任 僑胞赴機場歡迎
足球／未隨大巴黎赴亞洲踢熱身賽 恐為姆巴佩轉會信號

足球／未隨大巴黎赴亞洲踢熱身賽 恐為姆巴佩轉會信號
NBA／柯瑞打奧運初體驗？柯爾親自招募

NBA／柯瑞打奧運初體驗？柯爾親自招募

熱門新聞

印度社群網站最近流出暴民將2名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒。(取材自推特)

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

2023-07-20 18:27
倫敦地方媒體MyLondon報導，艾德瑞安以162高分成為全球排名前1%的受試者，超過愛因斯坦（Albert Einstein）和霍金（Stephen Hawking）的160分。（擷自MyLondon推特）

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

2023-07-23 12:13
梅根被推測在花時間想清楚未來的發展方向。（路透資料照片）

在好萊塢吃不開？梅根簽進超大經紀公司 3個月沒工作

2023-07-21 15:41
英國益智節目問到「哪個正方形面積最大？」竟只有25%的人答對。（圖／擷自ITV）

您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯

2023-07-20 16:38
哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

2023-07-18 10:18
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因
小貓被問「為何這樣做」瞬間凝住 表情破5000萬點閱

小貓被問「為何這樣做」瞬間凝住 表情破5000萬點閱