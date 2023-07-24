奧運倒數1年 巴黎機場面臨雙重挑戰

法國巴黎多座機場明年將迎接奧運帶來的龐大人潮。圖為布爾歇機場6月舉行巴黎航展。(新華社)

法國巴黎多座機場明年奧運 期間將面臨雙重挑戰，除了原本就龐大的人流壓力，也承擔著外國民眾抵達巴黎參與奧運盛會時的第一印象。

法新社報導，巴黎奧運將於約1年後的2024年7月26日揭幕，主要國際機場戴高樂機場（Charles de Gaulle）和規模較小的歐利機場（Orly）將成為奧運兩個重要門戶。

巴黎本來就是全球最多人造訪之一的城市，現在又得迎接奧運帶來的龐大人潮，但巴黎機場管理局ADP相信有辦法應付明年7、8月暴增的人潮。

最讓主管們頭痛的，是奧運期間數以萬計訪客與平常的遊客性質不同，還有這些訪客帶來的超大行李。

戴高樂機場副主任杜布雷（Renaud Duplay）表示，明年奧運和帕拉林匹克運動會（Paralympic Games），光是參賽選手、教練和官員就有約8萬5000人，還不包括觀眾人數。

他說，這和夏天旺季途經戴高樂機場和歐利機場約34萬人相比，只是九牛一毛。

另一方面，奧運訪客對「我們的基礎設施設計」會抱持不同的期待。

比方說，獨木舟運動員 會帶來獨木舟，還會有一箱又一箱的自行車，撐桿跳運動員會帶來笨重的撐竿。

如果把器材搞丟或處理不當，不僅會讓奧運掉漆，還可能讓人對主辦單位和法國產生負面觀感。