BBC性醜聞當事人曝光 是播報女王葬禮的「國寶級主播」

近日被指控付錢向一名未成年人索取性露骨照片的BBC名主持人的身分曝光，他是宣布英國女王駕崩的BBC當家主播休·愛德華茲。（取材自推特）

近日被指控付錢向一名未成年人索取性露骨照片的BBC名主持人的身分曝光，他是宣布英國女王 駕崩的BBC當家主播休·愛德華茲(Huw Edwards)，他的妻子12日發表聲明表示，他因「嚴重的心理健康問題」住院治療，並將住院一段時間。

倫敦警察廳在調查此案後表示，「沒有任何資訊顯示這名主持人有犯罪行為」。英國太陽報7日披露一名母親指控這名主持人在2020年她孩子17歲時開始付錢索取性露骨照片，為期三年，總共付了超過3萬5000英鎊。

「太陽報」12日表示，該報從未指涉這名主持人犯法，並表示之後不會再刊出有關報導。根據英國法律，拍攝、持有或分享18歲以下未成年人不雅照片屬違法行為，BBC表示將繼續進行內部調查，愛德華茲已被停職。

華盛頓郵報報導，愛德華茲的獨特威爾斯嗓音是BBC的寶藏，舉凡有重大歷史事件，都由他來播報。他宣布英國女王伊麗莎白二世的死訊、播報女王葬禮、國王查理三世 登基大典，以及之前哈利 王子與梅根的婚禮，他的聲音有撫慰心靈的力量，就像喝一杯暖茶，他因播報女王葬禮再創事業高峰，被譽為大師級表現，堪稱英國國寶。

太陽報7日披露BBC名主持人涉及行為不檢後，英國媒體每日一爆料，BBC新聞台本身也不斷更新報導最新發展，先是當年的未成年人、現在已20歲的當事人的律師10日表示，當事人和BBC主持人之間沒有不當和違法行為，太陽報刊出的指控是「胡扯」，11日又有2名20出頭的年輕人向BBC檢舉表示，這名主持人在交友軟體向他們傳送「霸凌、咒罵」訊息，太陽報接著報導，另有一名23歲年輕人宣稱這名主持人在防疫期間違反規定與他們會面。

現年61歲的愛德華茲1984年進入BBC，當時還是實習生，2003年起擔任晚上10點新聞主播，是BBC薪水最高的主播之一，年薪43萬9999英鎊。愛德華茲患有憂鬱症多年，他的妻子表示，過去幾天的事使他病情惡化。