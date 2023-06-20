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紐西蘭中餐館濺血 24歲中國男子被捕 涉蓄意傷人

中央社／威靈頓20日綜合外電報導
紐西蘭最大城奧克蘭（Auckland）19日晚間驚傳暴力攻擊事件，一名男子手持斧頭，連續闖入三間中餐廳砍人，造成4人受傷送醫，警方在現場圍起封鎖線。(美聯社)
紐西蘭最大城奧克蘭（Auckland）19日晚間驚傳暴力攻擊事件，一名男子手持斧頭，連續闖入三間中餐廳砍人，造成4人受傷送醫，警方在現場圍起封鎖線。(美聯社)

紐西蘭奧克蘭市（Auckland）昨晚發生一名男子手持類似斧頭的武器進入3家中式餐廳砍人事件，造成4人受傷。事後警方逮捕一名24歲中國男子，他今天被控蓄意傷人與重傷害罪。

法新社報導，這名男子昨晚9時許先後進入3家中式餐館，並持武器隨機砍人。3家餐廳分別是「張亮麻辣燙」（Zhangliang Malatang）、「嬌耳園手工水餃」（Yues Dumpling Kitchen）和「瑪雅串串香」（Maya Hotpot）。

當局接到多通電話報案後趕赴現場。

當地媒體報導，犯嫌進入3家相鄰的中餐館，並使用類似斧頭的武器攻擊用餐客人。

上傳社群媒體的影片顯示，其中一家餐館的地板上滿是鮮血；警方在案發後當場逮捕一名男子，他今天將在北岸（North Shore）地區法院出庭。

他被控蓄意傷人並造成嚴重身體傷害罪；警方表示，可能還會提出更多指控。

東懷特瑪塔（Waitemata East）地區警官薩加（Stefan Sagar）坦承這起事件「讓相關人士驚駭不已」。

他說，警方認為這是一起單獨事件，沒有證據顯示「這是出於種族動機的攻擊事件」。

社群媒體 奧克蘭 中餐館

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