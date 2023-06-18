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希臘移民船翻覆 巴基斯坦逮捕10名人口販運疑犯

中央社巴基斯坦穆薩法拉巴德18日綜合外電報導
在希臘伯羅奔尼梭半島外海船難中倖存的巴基斯坦移民。(美聯社)
在希臘伯羅奔尼梭半島外海船難中倖存的巴基斯坦移民。(美聯社)

巴基斯坦官員今天表示，在數十名移民於希臘外海溺斃數天後，巴基斯坦當局已逮捕10名人口販運嫌疑犯。

巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）也下令立即打擊從事人口走私的仲介，表示他們會被「嚴厲懲罰」。

每年會有數千名巴基斯坦年輕人為了尋求更好的生活，踏上危險的旅途，試圖非法進入歐洲。

14日於希臘伯羅奔尼梭半島（Peloponnese）外海沉沒的移民船造成至少78人死亡、數百人下落不明。而在那艘生鏽的拖網漁船上，可能有數十名巴基斯坦人。

官員表示，有9名嫌疑犯被羈押在巴基斯坦控制的克什米爾地區（Kashmir），這是大多數受害者的家鄉，另外1人則被羈押在古吉瓦特市（Gujrat），這座城市長期以來都被當作移民的跳板。

由巴基斯坦控制的克什米爾地區官員肖卡特（Chaudhary Shaukat）表示：「他們正在接受調查，因為他們參與推動整個過程。」

國際移民組織（International Organization for Migration, IOM）和聯合國難民署（UN Refugee Agency）在一份聯合聲明中表示，船上人數據信在400人與750人之間。

巴基斯坦外交部昨天表示有12名國民生還，但沒有關於船上有多少人的資訊。

一名匿名的移民官員告訴法新社，船上人數可能超過200人。

總理辦公室在一篇聲明中表示：「總理已經下達明確的指令，要求加強打擊從事人口販運這種令人髮指罪行的人。」

政治動盪和瀕臨崩潰的經濟促使成千上萬的巴基斯坦人合法或非法地離開這個國家。

主要來自東部旁遮普省（Punjab）和西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的年輕人經常循著伊朗、利比亞、土耳其、希臘的路線，違法進入歐洲。

移民 伊朗 土耳其

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