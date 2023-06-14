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亞投行加拿大籍主管辭職 指控該組織被中共主宰

中央社北京14日綜合外電報導
亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）加拿大籍公關主管畢卡德今天宣布他已辭職。(截取自畢卡德推特)
亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）加拿大籍公關主管畢卡德今天宣布他已辭職。(截取自畢卡德推特)

亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）加拿大籍公關主管畢卡德今天宣布他已辭職，指控亞投行被中國共產黨主宰，並稱亞投行成員資格不符合加拿大利益。

亞投行是由中國主導籌設，總部設於北京，迄今有106個經濟體參與。部分人士認為，亞投行是世界銀行（World Bank）及亞洲開發銀行（Asian Development Bank）的競爭對手。

路透社報導，畢卡德（Bob Pickard，又名畢加博）今天推文指出：「我已辭去亞投行全球通訊主管職務。身為愛國的加拿大人，這是我唯一的方向。」

畢卡德提及：「該銀行（亞投行）受到共產黨員主宰，並且具有可以想像到的最有毒文化之一。我不認為亞投行成員資格符合我國利益。」

他指稱：「西方公眾並沒有因為他們在亞投行的成員資格而得到服務。我親眼目睹共產黨政客占據該銀行關鍵職位的程度。」

畢卡德形容，他們就像組織內部的前蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）、前納粹秘密警察「蓋世太保」（Gestapo）或東德情報機構「史塔西」（Stasi）。

亞投行則透過電郵發表聲明指出：「畢卡德先生最近對本行的公開言論及描述毫無根據，並且令人失望。」

共產黨 加拿大 警察

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