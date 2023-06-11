4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

哥倫比亞4名孩童因飛機墜機 在亞馬遜 叢林裡走失40天後獲救，醫療人員說，他們的健康狀況「可以接受」，正在補充營養和接受心理治療。其中13歲的老大萊絲莉（Lesly）被稱為女英雄，她如何照顧9歲、4歲和1歲的弟弟，在叢林裡奇蹟存活40天？

英國每日郵報報導，4名孩童的母親在墜機時喪生，他們的外婆和阿姨說，萊絲莉在家時就學習叢林求生術，她用髮帶搭帳篷，保護3個弟弟的安全，她知道什麼野果可以吃，什麼果子有毒，她甚至還磨麵粉來吃。

他們的阿姨說，萊絲莉和9歲的弟弟平常就常玩「生存遊戲」，「我們玩遊戲時，會搭小帳篷」。

阿姨說，萊絲莉「知道什麼果子不能吃，因為森林裡許多果子有毒。她也知道如何照顧嬰兒」。

他們的外婆說，他們的母親必須工作，萊絲莉平常就習慣照顧3個弟弟，這對他們能在叢林裡存活有幫助。

外婆說，「她給弟弟吃木薯粉和木薯麵包，還有叢林裡的水果，她知道他們必須吃什麼」。

在軍方公布的照片中，帳篷的樹枝上有髮帶。

這些孩子在哥倫比亞東南部沃佩斯（Vaupes）的瓜內諾族（Guanano）社區長大，當地的瓜內諾族領袖莫瑞諾（John Moreno）說，他們是由外婆帶大。「他們用他們在族裡學到的東西，依靠祖先的知識求生。」

哥倫比亞當局9日宣布4名孩童獲救，他們目前在首都波哥大 的一間軍醫院裡接受治療。