飛機墜雨林 4童困40天奇蹟獲救 最小僅1歲

哥倫比亞原住民和軍方組成搜救隊，9日尋獲在亞馬遜熱帶雨林中，因墜機而失蹤的四名孩童。（路透）

哥倫比亞國防部 9日表示，在5月1日一起小飛機墜毀亞馬遜雨林空難中失蹤的4名孩童，9日被搜救人員尋獲，歷經40天竟奇蹟般倖存。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）說，4名孩童靠自己，成功全體生還，此案例將載入史冊。

裴卓9日晚間在推特貼出4人在叢林中接受醫療的照片，並推文寫道「舉國歡騰！」4人已被送到哥倫比亞首都波哥大，由救護車載往醫院接受進一步醫療。

4個孩子的年齡分別為13、9、4及1歲，是兄弟姊妹關係。他們的母親與兩名駕駛員在墜機 時罹難，4人卻倖存下來，在亞馬遜叢林裡堅持40天。官員雖並未提及是在距離墜機地點多遠處尋獲4人，但搜救隊此前表示，在該地點半徑4.5公里內搜尋。

搜救任務的代號已改為「奇蹟行動」。哥倫比亞國防部長葛梅茲說，近40天來共投入搜救犬、112名特戰官兵、92名原住民 ，搜救路線達714公里，孩子們正接受野戰醫護。

該輕型飛機由美國「賽斯納」公司製造，是賽斯納206型，其駕駛員5月1日曾以無線電求救，但飛機隨後從塔台雷達螢幕消失。搜救人員當時在墜機地點找到3具成人遺體。搜救人員5月17日曾找到1個臨時搭建的遮雨棚，顯然是倖存孩童所搭，發現有剪刀、髮帶和小腳印。

英國廣播公司10日報導，4名孩童為維托托族（Huitoto）原住民，族人曾傳授辨識水果和在叢林生活的技巧，提高其存活的機率。