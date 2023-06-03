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教宗方濟各9月初訪問蒙古 開歷史先例

中央社梵蒂岡3日綜合外電報導
梵蒂岡今天宣布，教宗方濟各將在9月初前往蒙古訪問。路透
梵蒂岡今天宣布，教宗方濟各將在9月初前往蒙古訪問。路透

梵蒂岡今天宣布，教宗方濟各將在9月初前往蒙古訪問，將是這個以佛教人口居多的國家首位到訪的天主教教宗。

法新社報導，根據教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）的說法，現年86歲的方濟各（Pope Francis）接受蒙古總統和當地教會當局的邀請，將於8月31日至9月4日巡訪位處俄羅斯和中國之間、擁有廣大領土的蒙古。

方濟各2個月前才因支氣管炎住院3天，此後他已恢復忙碌工作行程。

蒙古是全世界天主教群體最小的國家之一，估計全國300多萬人口當中只占1500人。但方濟各長期以來主張訪問天主教人口較少或分散較廣的國家。

由於蒙古與中國有緊密的經濟關係，因此方濟各這趟訪問很可能離不開中國話題。

方濟各多年來努力與北京建立關係，2018年梵中簽署了主教任命協議。儘管雙邊對於總計約1000萬名中國天主教徒的地位有爭議，但仍在去年10月再次將主教任命協議延長2年。

法國「戰略研究基金會」（Fondation pour la Recherche Strategique）的蒙古專家梅爾（Antoine Maire）表示，蒙古雖是中國的周邊國，但他不認為烏蘭巴托會扮演梵中之間的調解角色。

梅爾告訴法新社，蒙古夾在俄中兩大鄰國之間，努力求取平衡，教宗來訪將使蒙古能夠「分散對外關係」。

方濟各 教宗 北京

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