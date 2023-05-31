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英國也傳名人廣告詐騙案 馬斯克及貝佐斯肖像遭冒用

中央社倫敦31日綜合外電報導
Image by Steve Buissinne from Pixabay
Image by Steve Buissinne from Pixabay

英國國民西敏寺銀行今天表示，亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）及特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）等名人的照片，最常被用於廣告詐騙案。

法新社報導，國民西敏寺銀行（NatWest Bank）詐騙問題專家史肯納（Stuart Skinner）指出：「罪犯們正利用一些在英國最受信任及尊重的名人圖像，竊取數以百萬英鎊。」

史肯納呼籲公眾「在網路上看到造假名人投資廣告時應格外謹慎」，並稱「需要與社群媒體公司展開跨行業合作才能根除」這項問題。

據報導，照片最常被冒用的顯要人物是英國創業家暨電視名人瓊斯（Peter Jones），其次是英國播報員暨生物學家艾坦勃勞（David Attenborough），貝佐斯名列第4，馬斯克排名第6。

國民西敏寺銀行指稱，大多數名人假廣告出現在臉書、推特等社群媒體平台上。一位消費者在推特上看到假廣告後，損失了27萬5000英鎊（約34.2萬美元）。

馬斯克的肖像被用在一則廣告中，導致一名消費者損失4萬2500英鎊（約5萬2870美元）。

社群媒體 馬斯克 貝佐斯

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