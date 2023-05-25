日本長野襲擊4死案 兇嫌議長兒被捕：因為我想殺

日本長野縣中野市25日發生男子持刀和開槍事件，造成包括兩名員警在內共四人身亡，警方指出，兇嫌是當地議會議長兒子，已被逮捕。(美聯社)

日本 長野縣中野市25日發生男子持刀和開槍事件，造成包括兩名員警在內共四人身亡。當地媒體報導，根據目前調查，男子是當地市議會議長的兒子，已於26日凌晨在議長家被捕，犯案動機待查。

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日本媒體報導，據信被捕男子為當地議長青木正道的長子。據警方透露，他當時從家裡現身，立即被以殺人嫌疑持有拘捕令的警方逮捕。

共同社指出，警方當地時間25日下午4時25分左右接到電話，稱一名男子持刀追殺一名女子，追上後就刺傷該女子。

在附近田野工作的一名目擊者表示，該名男子持約30公分長的刀子襲擊這名女子。下手動機尚不清楚，當目擊者問嫌犯為何傷人時，據悉他回答：「我殺她，是因為我想殺。」隨後便逃離。

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據了解，嫌犯身穿迷彩服、戴帽子、墨鏡和口罩 ，隨後又槍殺了趕來追捕的警察 ，兩名警察隨後也被證實身亡。

隨後男子躲進議長家中遭警方包圍。據悉25日晚間傳出兩次槍聲，分別在7時50分左右和8時10分左右。

對峙期間有兩名女性逃出，其中一人自稱是議長的妻子，並指該男子是她兒子，詳細身分警方仍在調查。

直至26日凌晨4時半，該男子從屋裡走出，警方成功將他逮捕。但同時也在現場附近發現一名倒地的66歲婦女，隨後證實死亡，使得這起事件共造成四人身亡。