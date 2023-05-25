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日長野攻擊案增至4死 獵槍男竟是地方議長兒子 已被捕

中央社／東京26日電
日本中部長野縣發生男子刺傷女性後持槍開火的事件，合計造成4死。（照片翻攝：YouTube / 日テレNEWS）
日本中部長野縣發生男子刺傷女性後持槍開火的事件，合計造成4死。（照片翻攝：YouTube / 日テレNEWS）

日本長野縣中野市25日發生男子開槍和持刀攻擊事件，造成含兩名員警在內共四人死亡。警方表示，中野市議會議長青木正道的兒子涉案，他躲在父親家裡幾小時後，今晨遭警方拘留。

共同社引述調查單位消息人士指出，據信犯嫌為青木正道的長子。據悉他刺死一名女性後，又持獵槍射死兩名員警，之後就待在屋內。

目前還不清楚兇嫌作案動機。

警方也提到，屋外另發現一名老婦人受了傷且失去意識，隨後宣告不治。地方當局稍早則稱，屋子附近尚有一名未能接受治療的受傷男性。

另有兩名女性逃到屋外，包括兇嫌的母親。57歲的青木正道安全無虞。

根據共同社，警方起初是在昨天下午4時25分左右接到報警電話，稱市內發生持刀殺人案。

目擊者在下午4時左右，看到兇嫌追著一名大聲求救的女性。身穿迷彩服並戴著帽子、墨鏡的蒙面兇嫌，接著抓住她的手臂，以一把長度看似約30公分的利刃刺進她的背部。根據目擊者說法，被害人仰躺後，兇嫌又刺了她的胸部。

根據警方說法，這名女性隨後宣告死亡，並確認身分為住在附近的村上幸枝，現年66歲。

兇嫌徒步離開後，目擊事件的72歲老翁跑回約150公尺外的家裡打電話報警，接著把員警帶到案發處。結果兇嫌在警察停車時突然現身，並立即朝駕駛座開槍。目擊者被嚇得趕緊逃跑，他說自己又聽到好幾聲槍響，但因為太害怕而不敢回頭。

警方表示，兇嫌隨後就躲進市議會議長的家。

兩名殉職員警為中野警察署現年46歲的玉井良樹警部補，以及61歲的池內卓夫巡查部長。

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