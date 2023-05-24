從洗澡水到口水…高材生輟學賣體液 每周能賺6000元

拉提莎靠著販賣沾有體液的東西，每周輕鬆賺進數千元。(取材自TikTok)

英國一名女子在念醫學 院時為了籌措學費，意外發現能夠賣「體液」賺錢，後來這門生意越做越好，讓女子甚至決定輟學專職「賣口水」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，22歲的拉提莎（Latiesha Jones）原本是醫學院的高材生，主修生物醫學科學，為了繳學費，她原本在連鎖超市當工讀生，但收入卻還是不夠。

某天她意外發現成人社群 平台OnlyFans也能當作賺錢管道，於是開始經營OnlyFans。上面的粉絲向她提出各種奇怪的要求，包含出錢買她用過的洗澡水、用過的牙刷和她的口水。

拉提莎說，她一開始以為對方是開玩笑，不料對方卻表示自己是認真的而且願意接受拉提莎開價，於是她便開了一個「當時能想到最高的價錢」，跟對方收費300英鎊（約370美元）賣出一罐用瓶子裝著的口水。

從那時開始，拉提莎便開始善加利用這個「新商機」，按照各個客戶的需求及經濟能力賣任何沾有體液的東西。以口水為例，她最高曾以一罐1500英鎊（約1854美元）出售，最低也要200英鎊（約274美元）。

拉提莎提到，現在她光是靠販售用過的床單、用過的牙刷、流過汗的運動服等沾滿體液的物品，每周能賺進3000到5000英鎊（約3708到6180美元）。因為這樣她不只還清自己1萬1000英鎊（約1萬3596美元）的債務，也幫媽媽還債、送姊姊一匹馬，還給自己買了兩間房子。

為了「專心經營」這門事業，拉提莎在二年級那年就輟學全心經營OnlyFans，但她一點都不後悔這個選擇。她在受訪時表示，家裡很窮，她從來沒有這麼有錢過，現在能隨心所欲想買什麼就買，念書跟做其他工作已經沒有意義了。