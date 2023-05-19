廣島G7峰會聚焦中俄經濟軍事威脅 北京密切關注

G7峰會在廣島結束第一天的會議。(Getty Images)

世界最強大的7個民主經濟體組成的七大工業國集團（G7 ），今天在日本 廣島展開為期3天的年度峰會。而中國和俄羅斯這兩個威權強國，則將占據峰會的議題核心。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在全球已因俄羅斯對烏克蘭持續的侵略戰爭而受到震撼後，本屆G7峰會將針對越來越獨斷的中國，以及北京 對世界穩定與經濟安全構成的已知威脅，尋求展現一致回應。

儘管這場峰會主要將聚焦在俄烏戰爭，包括如何加強施壓俄羅斯，以及緩和日益升高的核武緊張情勢；但G7領袖也將藉此機會重新調整及相互協調應對中國的方式。中國至今拒絕譴責俄國對烏克蘭的侵略行為，且反而與莫斯科加強關係。

俄羅斯曾在1997年加入G7，形成八大工業國集團（G8）；但在2014年莫斯科當局占領原屬於烏克蘭的克里米亞後，俄國會籍遭到凍結，集團恢復為G7至今。

東京大學國際關係學教授松田康博表示，本屆G7峰會「基本上會是讓他們討論如何處理中國與俄羅斯的會議」。

然而，要同意一套共同方式來應對中國這個世界第2大經濟體，不會是容易的任務。中國不僅是全球製造業聚集地，也是巨大消費市場，是G7國家的重要貿易夥伴，這7國包括美國、日本、德國、英國、法國、加拿大和義大利。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻說：「考量到G7各國有不同顧慮且與北京有不同關係，這7國要對中國採取單一立場會有困難。」

不過，孫韻還說：「若是要發展出一個具有最大公約數的立場，那麼G7便提供了一個絕佳機會」。

● 亞洲區域安全

對於美國與其盟邦而言，現在正是對中國展現出團結立場的關鍵時刻。因為北京正在加強外交努力來修補與歐洲的關係，好在大西洋兩岸聯盟中製造隔閡。

另一方面，松田康博指出，G7唯一亞洲成員國暨本屆峰會主辦國日本，將把區域安全列為峰會的主要議程。

日本首相岸田文雄對於中國在亞洲的軍事態勢深感憂慮，並曾公開警示說：「今日烏克蘭可能會是明日東亞。」

為了因應中國構成的日益龐大威脅，日本已著手將國防預算增加了一倍，並且正在商議讓北大西洋公約組織（NATO）在國內開設聯絡辦事處，這會是開亞洲先例，也顯示西方與亞洲民主國家正在深化關係。

● 中國經濟脅迫

這次G7峰會的另一個重要主題是經濟安全性，包括如何反制中國的經濟施壓手段。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）上週在日本舉行的G7財長會議中，便呼籲G7成員國採取「協調行動」來應對中國運用「經濟脅迫」的作為。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在來到廣島參加G7峰會前，15日也在布魯塞爾表示：「我們已經見到一些嘗試經濟脅迫的行為，例如中國對立陶宛的行動；我們見過對於日本和澳洲也有類似行為。」

范德賴恩舉的例子，是駐立陶宛台灣代表處2021年11月成立，北京因此用貿易手段報復立陶宛。

范德賴恩還說：「一般來說，我們對哪裡產生依賴，就最容易受到那裡的脅迫傷害。」她呼籲與中國的經濟關係「去風險化，而非脫鉤」。

本屆G7峰會將尋求分散供應鏈及降低對中國的嚴重依賴。美國在這類行動中打頭陣，但其他國家願意跟進的程度仍是未知數。日本和荷蘭已經加入美國的晶片限制行列，然而大多數其他國家依舊對投資管制抱持懷疑態度。

松田康博表示：「問題在於，所有國家正在相互競爭以爭取中國市場，使得北京的分而治之策略一直有很好的效果。」

他還說：「G7正努力先讓彼此的一些規範和法規簡化，之後才能擴大到歐洲及其餘區域的其他意向相同國家。」

● 中國密切關注

日本為了讓G7影響力擴大到7個富裕民主成員國之外，這次也邀請多個開發中國家的領袖以觀察員身分出席峰會，包括印度、巴西、越南和印尼等國。

韓國總統尹錫悅也將與會，且美日韓三個國家還將在峰會場邊開會討論即時共享情報的計畫，顯示三方結盟關係更加緊密。這也會使中國擔憂被美國及其盟邦包圍的疑慮加深。

專家指出，中國官員將密切關注這次G7峰會，並且不會掩藏不悅態度。孫韻說：「中國將不會喜歡這次峰會，且會批評成西方操弄『冷戰思維』及『集團政治』。」