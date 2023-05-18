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G7峰會宣言擬納入台海議題 中：美日勿挑釁玩火

G7峰會宣言擬納入台海議題 中：美日勿挑釁玩火

中央社台北18日電
拜登總統與日本首相岸田文雄。(美聯社)
拜登總統與日本首相岸田文雄。(美聯社)

針對G7成員擬將台海議題寫入廣島峰會宣言，中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，美日等國不斷虛化掏空一中原則，對台海局勢緊張「負有不可推卸的責任」。中方敦促美日等國停止在台灣議題上「挑釁玩火」。

中國外交部下午舉行例行記者會。綜合陸媒報導，有媒體針對日本首相岸田文雄表示，將在7大工業國集團廣島峰會期間共享「應通過對話和平解決台灣問題」的立場，且G7成員正協調將「台海和平與穩定的重要性」等内容寫入峰會聯合宣言，要求中方回應。

汪文斌在回應時聲稱，當前台海和平穩定面臨的現實威脅，是「台灣民進黨當局拒不承認體現『一個中國』原則的『九二共識』，頑固推進台獨分裂活動，試圖改變『兩岸同屬一個中國』的台海現狀」。

他宣稱，美國、日本等個別國家「不斷虛化掏空一個中國原則」，從政治、軍事、經濟方面「同台獨勢力勾連呼應，對台海局勢緊張負有不可推卸的責任」。

汪文斌聲稱，光講維護台海和平，不說反對台獨分裂，「只會助長台獨勢力挾洋謀獨、鋌而走險的氣焰，必將給台海和平穩定造成更大破壞」；光講和平解決「台灣問題」，不說支持中國統一，實質上是「企圖阻撓中國統一大業，製造兩岸和平分裂」，必將遭到中國人民的堅決反對。

他宣稱，中方絕不接受任何人、任何勢力「以維護台海和平為由，束縛我們遏制台獨分裂活動的手腳，絕不允許任何人、任何勢力打著和平的幌子干涉中國內部事務」。

汪文斌又說，中方敦促美日等這些國家恪守與中國之間的雙邊關係政治文件，恪守「一個中國」原則，「停止對台獨勢力縱容支持，停止在台灣問題上挑釁玩火，不要站在14億多中國人民的對立面，玩火者必自焚」。

(影音製作：尤昱程  訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

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