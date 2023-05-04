我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血爬20分鐘

控遭恐嚇 加拿大議員要求政府驅逐中國外交官

中央社渥太華3日綜合外電報導
加拿大保守黨議員莊文浩（Michael Chong）指出，加國情報局得知其在港家人可能受中國威脅相關消息，卻知情未報。（路透）
加拿大保守黨議員莊文浩（Michael Chong）指出，加國情報局得知其在港家人可能受中國威脅相關消息，卻知情未報。（路透）

加拿大保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）3日要求渥太華驅逐一名中國外交官，指控這名外交官因莊文浩批評北京，而試圖恐嚇他及在香港的家人。

法新社報導，莊文浩獲得反對黨議員相挺，在總理杜魯多（Justin Trudeau）處於劣勢的國會激烈交鋒中，這些反對黨議員要求政府拿出行動。

「環球郵報」（The Globe and Mail）本周報導稱渥太華當局對北京干涉加拿大事務視而不見後，反對黨湧現抗議聲浪。

「環球郵報」引述機密文件和匿名安全消息來源報導，由於莊文浩在2021年2月投票支持譴責北京對待新疆維吾爾人之舉構成種族滅絕的動議，中國情報機構計畫制裁他和他的親戚。

報導引用加拿大安全情報局（CSIS）機密文件指出，這「幾乎可以斷定是想藉此殺雞儆猴，阻止其他人採取反中立場」。

一名中國駐多倫多領事館的外交官員據傳牽涉其中。

➤➤➤遭控脅迫加拿大眾議員 中使館反控遭加國公然監聽

莊文浩在加拿大安全情報局簡報後告訴記者：「此人須立即被宣布為不受歡迎人士。」

杜魯多稍早表示，加拿大安全情報局2年前隱瞞中國對莊文浩威脅的資訊。

他解釋：「加拿大安全情報局當時決定毋須升高關切等級，因為相關情節還不夠重大。」

他說：「我們非常、非常明白地告訴加拿大安全情報局和我國所有情報官員，今後若有特別談及任何議員，尤其是有關他們家人的顧慮出現時，就須升高等級。」

加拿大情報局隱瞞議員其家人或受中國恐嚇，加國總理杜魯多下令徹查。（路透）
加拿大情報局隱瞞議員其家人或受中國恐嚇，加國總理杜魯多下令徹查。（路透）

中國試圖左右加拿大2019年和2021年大選結果的消息遭披露後，杜魯多面臨對北京採取強硬態度的壓力愈來愈大。

北京否認上述指控，但這些指控已成為加拿大國會委員會聽證會及加拿大選務機構調查的焦點。

此外，加拿大聯邦警察也解散了幾個散布於國內的非法中國「警察站」，這些機構據稱是為了騷擾中國僑民而設立。

加拿大 北京 杜魯多

上一則

克里姆林宮遭遇無人機襲擊 俄方宣稱美國在幕後策畫

下一則

巴西前總統波索納洛涉偽造疫苗卡 警方突擊搜查寓所

延伸閱讀

遭控脅迫加拿大眾議員 中使館反控遭加國公然監聽

遭控脅迫加拿大眾議員 中使館反控遭加國公然監聽
加拿大成本更貴 杜魯多暗指中國鋰生產使用奴工

加拿大成本更貴 杜魯多暗指中國鋰生產使用奴工
美加聯手阻無證移民、投資半導體 大國競合動作頻

美加聯手阻無證移民、投資半導體 大國競合動作頻
加國人口成長創66年新高 移民成主力

加國人口成長創66年新高 移民成主力

熱門新聞

在社群平台上流傳的一段影片顯示，有不明物體3日凌晨飛掠克宮上空，隨即爆炸並發出紅光。(截取自@spectatorindex推特影片)

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

2023-05-03 10:23
金正恩帶女兒金主愛出席大會坐C位，胞妹金與正已被移至後排。（Getty Images）

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

2023-05-02 08:29
美國總統拜登夫婦與英國國王查理三世。資料照片。（路透 / EYEPRESS Images）

拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？歷史學家：這是傳統

2023-04-29 08:07
美國總統拜登（左）與南韓總統尹錫悅（右）日前發表「華盛頓宣言」，圖為尹錫悅在美國白宮獻唱經典老歌「美國派」，拜登為其歡呼。（路透）

南韓終於選邊站加入「美國派」財信董事長：恐排擠到台灣

2023-04-29 20:12
南韓總統尹錫悅（右）26日在華盛頓會見特斯拉執行長馬斯克。 （路透）

尹錫悅邀特斯拉赴韓蓋超級工廠 馬斯克回應了

2023-04-28 02:29
凱特（右一）對梅根（左二）充滿憤怒，無法原諒梅根。（路透資料照片）

凱特永不原諒梅根 因堅信她懷有這恐怖目的？

2023-04-29 14:43

超人氣

更多 >
五種食物應冷藏 你卻沒放冰箱

五種食物應冷藏 你卻沒放冰箱
華府讓步 中飛美班機 1周增至12班 即起生效

華府讓步 中飛美班機 1周增至12班 即起生效
砂鍋只賣2.3元 華人網購險被騙

砂鍋只賣2.3元 華人網購險被騙
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
拿大賞哭哭啼啼、不停鞠躬 評論家批朴恩斌「不像話」

拿大賞哭哭啼啼、不停鞠躬 評論家批朴恩斌「不像話」