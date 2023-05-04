控遭恐嚇 加拿大議員要求政府驅逐中國外交官

加拿大保守黨議員莊文浩（Michael Chong）指出，加國情報局得知其在港家人可能受中國威脅相關消息，卻知情未報。（路透）

加拿大 保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）3日要求渥太華驅逐一名中國外交官，指控這名外交官因莊文浩批評北京 ，而試圖恐嚇他及在香港的家人。

法新社報導，莊文浩獲得反對黨議員相挺，在總理杜魯多 （Justin Trudeau）處於劣勢的國會激烈交鋒中，這些反對黨議員要求政府拿出行動。

「環球郵報」（The Globe and Mail）本周報導稱渥太華當局對北京干涉加拿大事務視而不見後，反對黨湧現抗議聲浪。

「環球郵報」引述機密文件和匿名安全消息來源報導，由於莊文浩在2021年2月投票支持譴責北京對待新疆維吾爾人之舉構成種族滅絕的動議，中國情報機構計畫制裁他和他的親戚。

報導引用加拿大安全情報局（CSIS）機密文件指出，這「幾乎可以斷定是想藉此殺雞儆猴，阻止其他人採取反中立場」。

一名中國駐多倫多領事館的外交官員據傳牽涉其中。

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莊文浩在加拿大安全情報局簡報後告訴記者：「此人須立即被宣布為不受歡迎人士。」

杜魯多稍早表示，加拿大安全情報局2年前隱瞞中國對莊文浩威脅的資訊。

他解釋：「加拿大安全情報局當時決定毋須升高關切等級，因為相關情節還不夠重大。」

他說：「我們非常、非常明白地告訴加拿大安全情報局和我國所有情報官員，今後若有特別談及任何議員，尤其是有關他們家人的顧慮出現時，就須升高等級。」

加拿大情報局隱瞞議員其家人或受中國恐嚇，加國總理杜魯多下令徹查。（路透）

中國試圖左右加拿大2019年和2021年大選結果的消息遭披露後，杜魯多面臨對北京採取強硬態度的壓力愈來愈大。

北京否認上述指控，但這些指控已成為加拿大國會委員會聽證會及加拿大選務機構調查的焦點。

此外，加拿大聯邦警察也解散了幾個散布於國內的非法中國「警察站」，這些機構據稱是為了騷擾中國僑民而設立。