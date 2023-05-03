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遭控脅迫加拿大眾議員 中使館反控遭加國公然監聽

記者廖士鋒／即時報導
中國與加拿大關係近年並不好，圖為中國國家主席習近平（右）2022年11月G20峰會期間，當面對加拿大總理杜魯道表達不滿，指責後者把兩人私下談話內容向媒體披露「不合適」。（路透）
中國與加拿大關係近年並不好，圖為中國國家主席習近平（右）2022年11月G20峰會期間，當面對加拿大總理杜魯道表達不滿，指責後者把兩人私下談話內容向媒體披露「不合適」。（路透）

一名加拿大議員日前傳出遭中國駐多倫多總領事館參與脅迫，而中國駐加拿大使館則以發言人名義強調，有關說法純屬無稽之談，並表示強烈不滿，該總領館指出一貫恪守「維也納領事關係公約」和雙方領事協定，從未從事任何與身分不符活動。

中國駐加拿大使館於3日深夜以發言人談話形式指出，北京一貫堅持不干涉內政原則，從未也沒有任何興趣干涉加國內政，更不會採取威脅加議員的作法。同時該使館還強調，「加方長期在涉台、涉港、涉疆等事關中方核心利益的問題上挑釁中方，縱容支持反華分裂活動。加媒體還報導了加情報機構公然對中國駐加使領館實施監聽監控情況。是誰在干涉別國內政、是誰在搞間諜活動、是誰在威脅別人，事實一目了然」。

中國駐加使館並指出，莊文浩因從一己政治私利出發，提出並推動通過涉疆錯誤動議，粗暴干涉中國內政，被列入上述制裁名單，「中方對嚴重損害中國利益的人員和實體實施制裁天經地義，莊文浩之流受到制裁完全是咎由自取」。

中國駐多倫多總領事館4日也以發言人名義發表談話形式指出，近日有個別加拿大媒體和政客別有用心進行炒作，「誣稱我館領事官員參與『脅迫』一名加眾議員及其親屬。有關說法毫無事實依據，純屬無稽之談。我館對此表示強烈不滿和堅決反對」。

該總領事館強調一贯恪守《維也納領事關係公約》和「中加領事協定」依法履職，各級領事官員從未從事任何與身份不符的活動。並指控加拿大個別媒體和政客「蓄意損害我館聲譽和形象，惡意干擾雙方正常交往與合作」，該館敦促有關媒體和政客尊重事實，「立即停止造謠抹黑」。

此前加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）報導，指出一份加拿大安全情報局（CSIS）絕密文件揭露上述事件，並援引加國國安消息人士指加拿大保守黨籍議員莊文浩（Michael Chong）被中國尋找在中國的親屬以進行進一步潛在制裁，而莊文浩表示他不知道這件事情。

2021年，加拿大眾議院通過莊文浩所提的動議，宣布中國對待維吾爾族穆斯林少數民族種族的方式是「種族滅絕」，隨後莊文浩遭到北京的制裁。

對於這次「脅迫事件」，環球郵報指出背後有中國駐多倫多總領館官員趙巍（Zhao Wei）參與，莊文浩則發聲明指出，加拿大情報部門有告知其外國干涉威脅活動，但沒有說到對其家人的威脅，他還強調，應該把「進行恐嚇活動」的外交官驅逐出加拿大。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）已下令徹查此事。

北京與渥太華關係進期不睦，除了2022年G20峰會雙方領導人公開發生齟齬外，日前杜魯道才指控中國鋰礦生產有強迫勞動強況，旋即遭到中國駐加拿大使館於4月29日以發言人名義批評指出，「過去的一百多年裡，加拿大許多黑人和原住民被迫為奴。一些城市甚至曾存在奴隸拍賣場。由此可見，奴隸勞動、強迫勞動等荒謬指控完全是美、加等西方國家自身罪責的映射。加領導人的涉華言論無異是賊喊捉賊」。

加拿大 北京 大使館

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