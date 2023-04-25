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新加坡男子走私大麻將處死 國際組織憂：恐執行冤刑

編譯陳曉慈／即時報導
譚加拉朱的姊姊23日在新加坡召開記者會。譚加拉朱的家人及支持者23日上街請願，呼籲當局寬大處理譚加拉朱的案子並要求重審。（Getty Images）
譚加拉朱的姊姊23日在新加坡召開記者會。譚加拉朱的家人及支持者23日上街請願，呼籲當局寬大處理譚加拉朱的案子並要求重審。（Getty Images）

46歲的新加坡男子譚加拉朱（Tangaraju Suppiah）因走私超過1公斤大麻遭判絞刑，預定26日處刑，聯合國人權辦公室（United Nations Human Rights Office）25日施壓新加坡政府，希望在最後迫切關頭重新考慮，撤回絞刑。英國富豪布蘭森（Richard Branson）日前也為此案發聲，表示當局若執意行刑恐造成冤刑。

譚加拉朱2017年因「教唆參與運毒」遭定罪，他被控持有1017.9克的大麻，是新加坡規定可判處死刑量的兩倍。譚加拉朱在2018年被判處死刑，上訴法院之後維持死刑判決。譚加拉朱的家人23日呼籲當局寬大處理，並要求重審。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）在一則聲明中表示，對譚加拉朱案程序正義及審判公平性感到擔憂，呼籲新加坡當局不要執行絞刑。

「全球毒品政策委員會」（The Global Commission on Drug Policy）成員、英國富豪布蘭森24日也為此案發聲。布蘭森和人權組織均表示，譚加拉朱個人從來沒有經手過毒品，星國很可能將執行冤刑。新加坡內政部25日發布聲明回應，堅稱譚加拉朱有罪且罪證確鑿，並控布蘭森的言論是對新加坡法官及司法系統的不尊重。

法新社報導，新加坡的毒品管制法規是全球數一數二嚴苛，官方堅稱死刑為防止走私的有效手段。若譚加拉朱如期遭處決，將是新加坡時隔6個月再次執行死刑，譚加拉朱也將是去年來第12名遭到處決的死囚。

新加坡 布蘭森 毒品

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