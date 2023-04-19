萌樣曾24小時直播 中國出借泰國貓熊林惠過世

中國出借泰國的貓熊「林惠」今天過世，得年21歲。（美聯社）

泰國 清邁動物園 今天表示，中國出借泰國的貓熊「林惠」今天過世，得年21歲。林惠的萌樣曾透過專屬貓熊頻道24小時直播放送，擄獲泰國許多動物愛好者的芳心。

法新社報導，林惠從2003年以來就住在清邁動物園的空調圍欄裡，原本預定今年10月返回中國。

林惠和公貓熊「創創」是北京「貓熊外交」計畫的一部分。創創2019年死於心臟衰竭。

清邁動物園園長烏提柴（Wutthichai Muangman）說道，林惠昨天流鼻血，晚間情況轉危急，今天凌晨不幸死亡，「我們盡力搶救她仍無效」。

泰國國家動物園管理局（Zoological Park Organization of Thailand）官員狄波恩（Dejboon Maprasert）表示，中國和泰國的專家將聯合解剖檢驗。

林惠和創創被送作堆多年都沒傳出傳宗接代的消息，園方甚至播放特殊影片，想給林惠和創創助興也徒勞無功。

最終林惠經由人工授精，在2009年生出貓熊寶寶林冰，而在泰國引發貓熊熱潮。2009年至2012年間，泰國的「貓熊頻道」24小時直播這些中國嬌客的萌樣。

泰國貓熊迷今天紛紛在社群網站 表達對林惠過世的哀痛。

一名網友在推特發文寫到：「我以前一直在電視上看著她。她是我的動力。安息吧，林惠。」