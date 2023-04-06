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沙國與伊朗外長在北京發表聯合聲明：恢復雙邊外交關係

記者林宸誼／即時報導
沙烏地阿拉伯與伊朗6日發表聯合聲明，兩個月內重開雙方大使館。中國央視新聞客戶端
沙烏地阿拉伯與伊朗6日發表聯合聲明，兩個月內重開雙方大使館。中國央視新聞客戶端

沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）和伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）6日在北京會面，討論兩個月內重開大使館、恢復航班等往來的步驟和其他雙邊問題，並發表聯合聲明。

伊通社和沙烏地阿拉伯通訊社報導，聯合聲明指出，雙方強調討論擴大雙邊關係的方式以及啟動兩國安全合作協議和經濟、貿易、投資領域合作總協議的重要性。

雙方同意在兩個月內重新開放外交使團，著手採取必要措施開放兩國駐利雅得和德黑蘭大使館以及駐吉達和馬什哈德總領事館。

此外，伊沙兩國將繼續在技術代表團之間開展必要協調，以研究擴大兩國合作的方式，包括恢復官方代表團、私營部門互訪及航班，為兩國相互簽發簽證提供便利。雙方對中國主辦本次會議表示感謝。

北京日報旗下微信公眾號「長安街知事」報導，此次會晤將是自2016年沙伊兩國斷交以來，兩國外長7年多來的首次正式會晤，透露出美國主導中東的時代結束。

沙烏地阿拉伯於2016年與伊朗斷絕關係，先前沙國駐德黑蘭大使館在兩國因利雅得處決一名什葉派穆斯林神職人員而發生爭執時遭到襲擊。沙國隨後要求伊朗外交官在48小時內離開，同時從德黑蘭撤離大使館工作人員。

自2015年沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國介入葉門戰爭後，兩國關係惡化，與伊朗結盟的胡塞組織推翻了沙國支持的政府並接管了首都沙那。

對沙國來說，這筆交易可能代表安全得到改善。該王國指責伊朗武裝胡塞組織，對沙國城市和石油設施進行導彈和無人機襲擊。

2019年，利雅德將沙國阿美石油設施遭受的大規模襲擊，直接歸咎於伊斯蘭共和國，導致一半的石油產量中斷。

伊朗 大使館 沙烏地阿拉伯

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