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海地首都衝突劇增 無國界醫生關閉太陽城醫院

記者曾伯愷／即時報導
無國界醫生在圖爾高(Turgeau)急救中心，從不同傷患傷口，取出的彈殼。（圖：無國界醫師提供）
無國界醫生在圖爾高(Turgeau)急救中心，從不同傷患傷口，取出的彈殼。（圖：無國界醫師提供）

海地首都太子港（Port-au-Prince）上個月底開始暴力衝突、駁火劇增，面對不時爆發有安全風險，無國界醫生團隊決定在海地當地時間7日，被迫暫時關閉太陽城（Cité Soleil）地區醫院。

無國界醫師團隊表示，2022年間與海地衛生部合作，進行了4600多次外科手術，提供了3萬4200次緊急諮詢；治療了2600名槍傷患者、370名燒傷受害者。還提供了1萬7800次行動診所醫療諮詢，為2300名性暴力倖存者，提供了護理，並協助了700次分娩。同時從2022年9月下旬，還治療超過 1萬9000名霍亂症狀的人。

無國界醫師團隊表示，目前海地首都暴力事件激增，上個月28日重裝武力團體之間的暴力衝突，僅離首都太子港太陽城地區醫院幾公尺而已，醫院院區裡有大量流彈，病患和傷患，目前幾乎不可能進到醫院內救治，且目前無法保證病患和工作人員安全，所以只能被迫暫時關閉太陽城地區醫院。

無國界醫生的醫療顧問哈利斯（Vincent Harris）說「看著戰鬥場面離醫院不過數公尺，即便醫院沒有遭受攻擊，但卻臨近火線，而且有人受到波及。我們知道關閉醫院，對太陽城當地居民，會有嚴重影響。但是在安全沒有獲得保障之前，無國界醫師團隊，無法在此繼續工作。

不願具名的無國界醫生工作人員說「暴力越來越近，他們向我們家開槍，樓上的鄰居，還在樓梯間發現一顆流彈，許多人正在疏散，看到不管什麼年紀的人都離開了家，他自己和家人也被迫一起離開避難。

無國界醫師團隊表示，海地首都暴力事件激增的同時，當地人民要面臨越來越多的人道與醫療需求。同時，離太陽城 10 公里之遠，太子港中部圖爾高（Turgeau）無國界醫生急救中心，病患人數也明顯增加。近幾天就已收治，超過以往10倍以上槍傷患者。呼籲停止在醫院附近戰鬥，尊重醫療活動，讓工作人員能盡快重新開始工作，以為太陽城的人民提供醫療服務。

一名未成年人，在海地豐塔瑪拉 (Fontamara)被一顆流彈打傷左肩，送醫救治...
一名未成年人，在海地豐塔瑪拉 (Fontamara)被一顆流彈打傷左肩，送醫救治。（圖：無國界醫師提供）

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