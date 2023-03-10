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阿根廷禽流感逾22萬雞隻死亡 全球蛋價恐再攀升

中央社
阿根廷市場蛋價上漲 阿根廷3月初30顆雞蛋價格約1400到1600披索不等，圖為一家雞肉專賣店在門口貼出30顆蛋1100披索，屬特價商品。30顆蛋2月份市場均價為700披索（約新台幣108元），到3月價格已翻倍。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 112年3月11日
阿根廷市場蛋價上漲 阿根廷3月初30顆雞蛋價格約1400到1600披索不等，圖為一家雞肉專賣店在門口貼出30顆蛋1100披索，屬特價商品。30顆蛋2月份市場均價為700披索（約新台幣108元），到3月價格已翻倍。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 112年3月11日

受禽流感影響，阿根廷養雞場超過22萬雞隻死亡，近來翻倍的蛋價恐再攀升。政府警示禽流感屬於人畜共傳的流行病，阿根廷暫停出口禽類相關產品。

阿根廷內格羅河省（Rio Negro）及布宜諾斯艾利斯省銀河市（Mar dePlata）超過22萬雞隻死於禽流感，阿根廷目前已禁止境內活畜交易及公共展示，也禁止運送野生、觀賞用、寵物鳥的活動，並暫停出口禽類相關產品。

根據阿根廷國家食品品質暨衛生檢驗局（Senasa）數據顯示，至3月9日前阿根廷衛生檢疫機構接獲疑似H5禽流感超過200多例通報，有40例確診，至今有10個省份出現禽流感疫情。

一名銀河市養雞場主人擔心地說，大家對禽流感沒有應對計畫，只能設法不要感染，如果測出陽性（患禽流感），就必須銷毀養雞場內所有雞隻和雞蛋

經濟分析師培斯（Damián Di Pace）指出，阿根廷蛋價爆漲，主要因乾旱造成母雞死亡蛋量減少和飼料成本上漲所致，市場上價格已翻倍，30顆蛋從2月700披索（約3.5美元）到3月已超過1000披索（約5美元），若再受到禽流感影響，蛋價將很可觀。

阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）提出禽流感防堵計畫，除了補助受害養雞場業者外，將運用經費預防禽流感擴散，希望盡快讓禽類產品生產不受影響。

阿根廷衛生部指出，禽流感不會藉由肉品或雞蛋感染人類，但避免與死鳥或疑似生病的鳥類接觸，避免直接接觸野生鳥類及進入鳥類居住環境，可避免接觸到禽流感病毒。

阿根廷國家食品品質暨衛生檢驗局指出，禽流感病毒可能源自北方，透過美國和加拿大的野生候鳥遷徙路線進入阿根廷，阿根廷本地並未有本土案例。

過去兩年禽流感已在日本和歐洲蔓延，而美洲各國中，除阿根廷外，玻利維亞、加拿大、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、古巴、厄瓜多、美國、瓜地馬拉、宏都拉斯、墨西哥、巴拿馬、秘魯、委內瑞拉和烏拉圭也發現病例。

阿根廷目前排行世界第8大禽產類出口國，2022年出口總額高達4.2億美元。根據阿根廷政府新聞稿指出，目前阿根廷近兩成禽類相關產品輸往50多個國家，其中有8成以上運往中國、沙烏地阿拉伯、歐洲、南非和智利地區，而雞爪多出口至東南亞地區。

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