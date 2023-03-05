我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

日本諏訪之瀨島火山5天噴發25次 升3級警戒管制入山

中央社／東京5日綜合外電報導
日本近年來幾乎每天噴發的鹿兒島縣十島村諏訪之瀨島火山，5天來已噴發25次，讓當地氣象台決定提高警戒等級到3級，實施入山管制。圖為5日上午6時30分時的火山口監視畫面。（取材自YouTube/KTS 鹿児島テレビ）
日本近年來幾乎每天噴發的鹿兒島縣十島村諏訪之瀨島火山，5天來已噴發25次，讓當地氣象台決定提高警戒等級到3級，實施入山管制。圖為5日上午6時30分時的火山口監視畫面。（取材自YouTube/KTS 鹿児島テレビ）

日本近年來幾乎每天噴發的鹿兒島縣十島村諏訪之瀨島火山，5天來已噴發25次，讓當地氣象台決定提高警戒等級到3級，實施入山管制，並呼籲民眾留意體積大的飛石。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台、日本氣象新聞（Weathernews）報導，諏訪之瀨島御岳5日上午6時20分左右發生爆裂式噴發，噴煙高度達火山口上方約500公尺。日本政府上午6時40分已在首相官邸危機管理中心開設「情報聯絡室」，負責蒐集相關資訊及警戒工作。

由於諏訪之瀨島上的火山活動頻繁，當地氣象台已將火山噴發警戒等級調升到3級，啟動入山管制。

氣象台表示，諏訪之瀨島上的御岳，從3月2日起噴發次數漸增，近5天累計噴發25次，因此今天上午6時40分調升噴發警戒等級，從原本的火山口周邊管制提高為實施入山管制。

氣象台呼籲，必須警戒火山口半徑約2公里內可能出現體積大的飛石。

諏訪之瀨島從逾百年前起不斷地間歇性噴發，跟櫻島同屬日本國內目前最活躍的火山之一，近年來幾乎每天噴發。

根據日本氣象廳制訂的噴發警戒等級，1級代表留意活火山；2級是進行火山口周邊管制；3級是實施入山管制；4級是進行避難準備；最高的5級代表立即避難。

日本 火山噴發

上一則

菲律賓省長遭闖入寓所開槍喪命 6槍手在逃

下一則

與西方關係修復機會渺茫 俄擬封存北溪管道

延伸閱讀

中國頻繁威脅領空 戰機太燒錢…日考慮改派無人機攔截

中國頻繁威脅領空 戰機太燒錢…日考慮改派無人機攔截
經濟學人：14國亞洲供應鏈取代中國 台灣列其中

經濟學人：14國亞洲供應鏈取代中國 台灣列其中
核心CPI升幅趨緩 日本通膨持續強勁

核心CPI升幅趨緩 日本通膨持續強勁
供學生「洗盤換餐」40年 日本佛心老闆退休3年重新開店

供學生「洗盤換餐」40年 日本佛心老闆退休3年重新開店

熱門新聞

英國超市店員薩格（Dawn Sagar）幸運發現心型洋芋片。圖擷自《鏡報》

超市員工發現「心型」洋芋片 吃下肚竟錯失12萬獎金

2023-02-25 13:40
敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

少年淪性奴 被迫吞藥與8女「瘋狂連結」 只為幫IS生下一代戰士

2023-02-25 08:51
英媒報導，英國國王查理三世已決定沒收哈利王子（右）和妻子梅根（左）在英國的唯一住所。（路透資料照片）

英國唯一住所被沒收 哈利、梅根失去別墅 傳查理將讓「他」入住

2023-03-01 06:37
敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

敘利亞少年被迫吞壯陽藥與8女上床 幫IS生下一代戰士

2023-02-27 13:43
「屋那霸島」突然發生不明火災，火勢急速散播，一天後才成功撲熄。 圖／擷自Youtube頻道「ANNnewsCH」

燒整晚…中國女子買日本小島後 突發不明大火

2023-03-03 16:28
示意圖。(Pexels)

ChatGPT寫信打交通罰單 這招超厲害…120元罰款減到18

2023-03-03 13:57

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市