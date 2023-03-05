日本諏訪之瀨島火山5天噴發25次 升3級警戒管制入山

日本近年來幾乎每天噴發的鹿兒島縣十島村諏訪之瀨島火山，5天來已噴發25次，讓當地氣象台決定提高警戒等級到3級，實施入山管制。圖為5日上午6時30分時的火山口監視畫面。（取材自YouTube/KTS 鹿児島テレビ）

日本 近年來幾乎每天噴發的鹿兒島縣十島村諏訪之瀨島火山，5天來已噴發25次，讓當地氣象台決定提高警戒等級到3級，實施入山管制，並呼籲民眾留意體積大的飛石。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台、日本氣象新聞（Weathernews）報導，諏訪之瀨島御岳5日上午6時20分左右發生爆裂式噴發，噴煙高度達火山口上方約500公尺。日本政府上午6時40分已在首相官邸危機管理中心開設「情報聯絡室」，負責蒐集相關資訊及警戒工作。

由於諏訪之瀨島上的火山活動頻繁，當地氣象台已將火山噴發 警戒等級調升到3級，啟動入山管制。

氣象台表示，諏訪之瀨島上的御岳，從3月2日起噴發次數漸增，近5天累計噴發25次，因此今天上午6時40分調升噴發警戒等級，從原本的火山口周邊管制提高為實施入山管制。

氣象台呼籲，必須警戒火山口半徑約2公里內可能出現體積大的飛石。

諏訪之瀨島從逾百年前起不斷地間歇性噴發，跟櫻島同屬日本國內目前最活躍的火山之一，近年來幾乎每天噴發。

根據日本氣象廳制訂的噴發警戒等級，1級代表留意活火山；2級是進行火山口周邊管制；3級是實施入山管制；4級是進行避難準備；最高的5級代表立即避難。