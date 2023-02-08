我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失過萬

通膨壓力仍在 一元店拓展生鮮食品吸客

馬航MH17遭擊落 「強烈跡象」普亭批准供應飛彈

中央社海牙8日綜合外電報導
圖為2014年馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）MH17班機在烏克蘭上空墜毀現場的殘骸。美聯社
圖為2014年馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）MH17班機在烏克蘭上空墜毀現場的殘骸。美聯社

國際調查人員今天表示，2014年馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）MH17班機在烏克蘭上空遭飛彈擊落，肇事飛彈很可能由俄羅斯總統普亭決定供應，但將他起訴的可能性渺茫。

法新社報導，調查人員引述攔截到的通話指出，有「強烈跡象顯示」，烏克蘭親俄分離主義分子2014年在烏東戰鬥時，普亭（Vladimir Putin）個人批准將飛彈轉交給這批人士。

然而，探究馬航MH17班機為何遭擊落的調查工作目前暫停，因為「所有線索已經窮盡」。這起事故造成機上298人全數罹難。

2個多月前，荷蘭一法庭才在被告缺席審判的情況下，判決2名俄羅斯人與1名烏克蘭人謀殺MH17班機上所有人的罪名成立。

由6國成立的事故聯合調查小組在聲明中說：「有強烈跡象顯示，俄羅斯總統做出將山毛櫸飛彈發射系統（Buk TELAR）供應給頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）分離主義人士的決定。」

調查人員指出，俄羅斯官員甚至將一項有關運送武器給烏克蘭分離主義分子的決定延後，因為2014年6月時，普亭人在法國出席二戰諾曼第登陸（D-Day）紀念活動。

調查小組播放一段攔截到的通話內容，當中一名克里姆林宮的顧問表示，延後決定時間，是「因為只有一個人能做決定...，這個人目前在法國出席一場峰會」。

不過調查人員表示，由於普亭是一國元首而享有豁免權，使得將這位俄羅斯領導人起訴的任何努力都是徒勞。

他們還說，「儘管我們提到強烈跡象」，但要找到與普亭有關的「完整且具決定性證據，這樣的高門檻仍不可及」。

聯合調查小組包括來自荷蘭、澳洲、比利時、馬來西亞與烏克蘭的成員，這些國家在這起空難中的罹難人數最多。

調查人員先前曾表示，他們希望找出肇事山毛櫸飛彈的實際發射小組成員是哪些人，指揮鏈當中有誰；但他們現在承認，目前暫時是不可能達成了。這枚飛彈據稱是來自俄羅斯城市庫斯克（Kursk）的一個軍事基地。

荷蘭檢察官波茲萊爾（Digna van Boetzelaer）在海牙舉行的記者會上表示：「調查行動現在已經達到極限，所有線索如今都已窮盡，因此調查暫停。」「證據不足以進行更多起訴。」

俄羅斯 普亭 烏克蘭

上一則

敘利亞正式向歐盟求援 叛軍區救難組織籲國際伸援

延伸閱讀

以色列前總理：普亭侵烏初期 曾保證不殺澤倫斯基

以色列前總理：普亭侵烏初期 曾保證不殺澤倫斯基
前英相強生爆普亭放話威脅 蕭茲：德國沒遇到這種事

前英相強生爆普亭放話威脅 蕭茲：德國沒遇到這種事
以色列前總理：俄侵烏初期 普亭承諾不會殺死澤倫斯基

以色列前總理：俄侵烏初期 普亭承諾不會殺死澤倫斯基
德總理稱普亭「沒威脅我或德國」 並和烏總統達這共識

德總理稱普亭「沒威脅我或德國」 並和烏總統達這共識

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

2023-02-08 09:20
以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

2023-02-02 13:03
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
英國哈利王子（大圖右二）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。(取材自Instagram)

奪走哈利「第1次」的女人出面了 曝激情5分鐘、皮帶不見了

2023-02-05 00:01
小室圭(中)和真子公主(左二)2021年11月在東京羽田機場搭機前往紐約。(路透)

日媒：小室圭及真子夫婦 無法融入美國日僑社群

2023-02-02 09:37

超人氣

更多 >
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...