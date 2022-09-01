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不顧美方疑慮 印度派兵參加俄羅斯東部聯合軍演

中央社／新德里1日綜合外電報導
來自14個國家的軍隊參加了俄羅斯主辦的「東方-2022」軍事演習，圖為俄羅斯國防部提供的開幕典禮照片。(歐新社)
來自14個國家的軍隊參加了俄羅斯主辦的「東方-2022」軍事演習，圖為俄羅斯國防部提供的開幕典禮照片。(歐新社)

印度外交部今天表示，印度派出的軍人已經抵達俄羅斯，準備參加為期一周的聯合軍事演習。而美國幾天前才表示，對任何國家現在與俄國一同演習感到擔憂。

俄羅斯「東方-2022」（Vostok-2022）聯合軍演於1日至7日登場，地點分散在俄國東部七個軍事訓練場地，以及鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）和日本海（Sea of Japan）海域。

路透社報導，印度政府表示，印度軍方固定會參與跟俄羅斯和其他國家的多邊演習。俄國是印度最大的軍事硬體供應國。

印度國防部在聲明中說，印度陸軍派出的隊伍已「抵達演習地點，未來七天將從事聯合軍演，包括聯合野戰訓練演習、作戰討論和火力演習等」。

儘管俄國六個月來侵略烏克蘭的戰爭導致人員與裝備損失慘重，莫斯科7月底仍宣布，將在俄國東部舉行演習。參與國家還包括中國、白俄羅斯、蒙古國與塔吉克等。

美國近年已深化與印度的軍事夥伴關係，美方指出，對於印度軍人參加在俄國的演習感到不安。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）日前表示：「俄國無端對烏克蘭發動殘忍戰爭之際，美國對於任何國家與俄羅斯一起演習抱持疑慮。」

「不過，當然，每個參與國家會自己做決定。」

印度 俄國 白俄羅斯

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