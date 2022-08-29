聯合國人權專家訪柬埔寨後 說這裡是「人間地獄」

聯合國柬埔寨人權狀況特別報告員威迪．蒙丹蓬。（取材自柬中時報）

柬埔寨成為人口販賣集團的輸入國，包括台灣、中國大陸、新加坡 、泰國、香港等公民均有人受害。聯合國 人權專家訪問柬埔寨後說，被騙到柬國的受害者正經歷一個「人間地獄」，他希望柬國要更有力地解決人口販運問題。

柬中時報導報導，在結束對柬埔寨的首次正式訪問後，聯合國柬埔寨人權狀況特別報告員威迪．蒙丹蓬就改善該國的人權狀況提出十點建議，並敦促柬埔寨政府予以採納。

蒙丹蓬敦促柬埔寨政府迅速並有效採納的《柬埔寨人權行動議程》共包含十點建議，其中他特別指出，在柬埔寨，那些被騙到網路詐騙 公司工作的人都是人口販運的受害者，他們正在經歷一個「人間地獄」，經常受到酷刑，甚至因此死亡。所以，在蒙丹蓬提出的建議中，也包含了應對這一情況的幾項措施。

他說，隨著柬埔寨近期從人口販運的來源國轉變為目的地國，該國應當利用現行的電信法和一項擬議的政府計畫，以有利於受害者的方式查明詐騙案件和販運受害者的身份，並且可以為此舉行具有參與性的公開調查。

蒙丹蓬表示，現在各國都開始意識到人口被販賣到柬埔寨這一現象，柬埔寨需要更有力地採取反制措施，同時接受國際合作與支持。

報導稱，在為期11天的訪問中，蒙丹蓬會見了西哈努克省的當地官員，瞭解到與人口販運和其他形式剝削相關的網路犯罪與「秘密辛迪加組織」的情況。

蒙丹蓬於2021年3月被聯合國人權理事會任命為柬埔寨人權狀況特別報告員。其任務是評估並公開報導人權狀況，與政府、民間社會以及其他人一同促進該領域的國際合作。蒙丹蓬將於今年10月向聯合國人權理事會遞交柬埔寨人權報告。