羽球／兩屆奧運金牌 安賽龍輸給腰傷宣布退役

丹麥前「世界球王」安賽龍宣布退役。（新華社）

兩屆奧運羽球 男單金牌、丹麥 前「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen），今年還沒有任何出賽紀錄，15日無預警透過社群宣布退役，為羽壇投入震撼彈。

32歲的安賽龍里約奧運奪下男單銅牌，東京奧運為丹麥打下金牌，兩年前巴黎奧運更完成衛冕，加上世錦賽2金在手，2021到23年更完成BWF年終賽3連霸，是羽壇指標球星。

勤練中文的安賽龍，今天在社群上宣布退役，他先用英文發文，再發了一篇簡體中文版本，和球迷及球場告別。

「對我來說，今年是一個異常艱難的日子。」安賽龍表示，由於腰傷反復，已經無法再繼續維持高水準的競技和訓練，就算做了無數次治療，專家仍建議要再健康和職業競技間做取捨。

「接受這個現實對我來說無比艱難，但我的身體發出了最後信號，它已無法支撐我繼續征戰。」安賽龍也特別感謝所有醫生、專家以及個人教練團隊，幫助他尋找轉機付出的努力。

安賽龍也提到，從第一次拿起球拍的那天起，夢想就是成為世界第一，「為了這個目標，我每一天、每一次訓練，每一場比賽都傾盡所有。對我而言，羽毛球從來都不只是一份職業，它就是我的生命。為了這項運動，我已竭盡所能，無愧於心。」

安賽龍最後也一一感謝贊助商、家人和朋友，並點名父親、母親、妹妹、前妻和兩個女兒，最後再感謝球迷一路的支持，並承諾之後會換一種方式，繼續守望羽球。