我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

🎞️原油價格突破119美元…今日5件事

檸檬汁能增添菜餚風味 先加後加學問大不同

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）
冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）

劉美賢在2026年米蘭冬奧會後成為全球矚目的焦點。這位20歲的選手在第二次參加冬奧會時表現驚艷，一舉奪得兩枚金牌。

劉美賢先是在團體賽中發揮關鍵作用，幫助美國隊奪得冠軍。隨後，這位來自美國加州的選手又在女子單人滑項目中再下一城，拿下個人的第二枚金牌。

在個人賽中，她完成了一套令人驚嘆的節目，技術與表現力兼具，成功征服評審。這枚金牌也是自2004年以來，美國在花式滑冰女子單人項目中的首枚奧運金牌；同時，這也是20年來首次有美國花滑選手在單人項目站上奧運領獎台。

不過說到底，劉美賢仍然只是一位20歲的年輕女孩。出生於2005年的她，目前是世界花式滑冰冠軍，屬於Generation Z（Z世代），也常被稱為Gen Z。

在最近的一次採訪中，劉美賢表示自己很自豪能成為她所認為「最棒的一代」的一員。當被問到網路俚語「mogging」時，她也坦言自己曾經使用過這個詞。這個詞通常指在外貌或社會地位上壓過、甚至「碾壓」他人。

劉美賢笑著說，「天啊，其實我不太常用這個詞，那只是某一次採訪時說的。我知道這個詞，也在網路上看過。」

隨後，她對自己的世代發表了一段頗具爭議的評論。

「是啊，我這一代的人都會用這個詞，我們就是比較厲害。」話一出口，她又立刻笑著補充，「對不起！對不起！」

雖然劉美賢很快為自己的言論道歉，但顯然她仍然相信自己所說的話。對Generation Z（大約出生於1997年至2012年的人）而言，對自身世代的自信與認同，本就是其鮮明特徵之一。

而劉美賢直率、毫不掩飾的發言，某種程度上正好體現了這一點。

世報陪您半世紀

劉美賢

上一則

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

延伸閱讀

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比
封面故事／劉美賢重返冰場奪金牌 最大祕訣：自信快樂做自己

封面故事／劉美賢重返冰場奪金牌 最大祕訣：自信快樂做自己
劉美賢變屋崙英雄 籲別害怕失敗

劉美賢變屋崙英雄 籲別害怕失敗

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

熱門新聞

代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

2026-03-07 20:03
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29

超人氣

更多 >
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
劉美賢談谷愛凌爭議：運動最重要的是熱愛競技

劉美賢談谷愛凌爭議：運動最重要的是熱愛競技
古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走
賭城中國非法實驗室有什麼？FBI說了...

賭城中國非法實驗室有什麼？FBI說了...
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　