護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

花樣滑冰在沙發上看起來也許輕鬆優雅，但每一次優美滑行的背後，其實都藏著大量的努力，以及刺骨冰面的考驗。問問劉美賢 就知道了。

寒冷的氣溫、頻繁調整裝備，以及長時間待在冰場上，都會讓皮膚變得格外乾燥。據Pagesix報導，劉美賢（Alysa Liu）身邊總帶著一位小小的美容「MVP」：一條 Panier des Sens Precious Jasmine Hand Cream 護手霜。

在剛剛於2026冬季奧運奪得耀眼金牌後，她那套以MacArthur Park（由Donna Summer演唱）為配樂的自由滑表演既歡樂又令人驚嘆。她在接受Today採訪時透露，自己的滑冰包裡始終少不了這個簡單卻實用的必備品。

「這是我自己買的。」她說，「通常大家都是收到別人送的護手霜，但我是會自己去買。」

這款來自法國的美容產品體積小巧、價格親民，大約只要12美元。而從劉美賢那雙看起來滋潤亮澤的手來看，它的效果似乎相當不錯。

可以把它想像成護膚界的「金牌選手」：體積雖小，實力卻不容小覷，在嚴苛環境下尤其可靠。

這款護手霜的配方含有多種滋養成分，專為保護雙手抵禦外界環境而設計。根據品牌介紹，其配方含有96%的天然來源成分，包括多種保濕油脂，能幫助肌膚維持柔軟與光滑。

雖然她的跳躍與旋轉看起來輕盈自如，但花樣滑冰其實對身體消耗極大，尤其是雙手。