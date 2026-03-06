我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜售價20元太陽能燈起火 整棟房燒毀

川普下個目標輪到「這國」嗆政權很快就垮台

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

花樣滑冰在沙發上看起來也許輕鬆優雅，但每一次優美滑行的背後，其實都藏著大量的努力，以及刺骨冰面的考驗。問問劉美賢就知道了。

寒冷的氣溫、頻繁調整裝備，以及長時間待在冰場上，都會讓皮膚變得格外乾燥。據Pagesix報導，劉美賢（Alysa Liu）身邊總帶著一位小小的美容「MVP」：一條 Panier des Sens Precious Jasmine Hand Cream 護手霜。

在剛剛於2026冬季奧運奪得耀眼金牌後，她那套以MacArthur Park（由Donna Summer演唱）為配樂的自由滑表演既歡樂又令人驚嘆。她在接受Today採訪時透露，自己的滑冰包裡始終少不了這個簡單卻實用的必備品。

「這是我自己買的。」她說，「通常大家都是收到別人送的護手霜，但我是會自己去買。」

這款來自法國的美容產品體積小巧、價格親民，大約只要12美元。而從劉美賢那雙看起來滋潤亮澤的手來看，它的效果似乎相當不錯。

可以把它想像成護膚界的「金牌選手」：體積雖小，實力卻不容小覷，在嚴苛環境下尤其可靠。

這款護手霜的配方含有多種滋養成分，專為保護雙手抵禦外界環境而設計。根據品牌介紹，其配方含有96%的天然來源成分，包括多種保濕油脂，能幫助肌膚維持柔軟與光滑。

雖然她的跳躍與旋轉看起來輕盈自如，但花樣滑冰其實對身體消耗極大，尤其是雙手。

世報陪您半世紀

劉美賢

上一則

經典賽／僅張育成1安被日本隊7局扣倒 中華隊賽史第三次

延伸閱讀

致敬劉美賢冬奧奪金 屋崙3月12日市政廳辦慶祝集會

致敬劉美賢冬奧奪金 屋崙3月12日市政廳辦慶祝集會
冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

熱門新聞

史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29
火箭隊球星杜蘭特日前透露有意願參加兩年後的洛杉磯奧運。(路透)

NBA／杜蘭特想打洛杉磯奧運 美國隊總教練回應了

2026-02-28 21:26
劉美賢在長曲拿下個人最佳分數，總分226.79也是生涯新高。這是她協助美國隊奪得團體賽金牌後在米蘭拿下的第2面金牌，終結美國20年奧運花滑女單獎牌荒。(新華社)

冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬

2026-02-24 17:40

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點
浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI