我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁定總統越權 最高法院封殺川普關稅

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國自由式滑雪選手谷愛凌。（美聯社）
中國自由式滑雪選手谷愛凌。（美聯社）

美國出生、代表中國隊出賽的自由式滑雪選手谷愛凌，在米蘭科爾蒂納冬季奧運期間，正面回應她所面臨的全球批評聲浪。

盡管出生於美國，谷愛凌選擇為中國出賽，此舉使她成為美國及其他國家部分人士質疑與批評的焦點。美國副總統范斯亦加入討論，表示他希望在美國出生的運動員「會想代表美利堅合眾國參賽」。

根據今日美國報（USA Today）報導，谷愛凌在回應范斯的評論時語帶輕鬆地表示，「我受寵若驚。謝謝你，JD！真貼心。」

在周四比賽後，有記者詢問她是否覺得自己「某種程度上成了特定美國政治思潮的出氣筒」。

「是的。」她向今日美國報（USA Today）坦言，「有那麼多運動員代表不同國家出賽…人們只對我這麼做有意見，是因為他們將中國視為單一、同質化的整體。他們其實只是討厭中國，因此問題並不在於他們自認關心的那件事。」

她進一步補充，「還有一個原因，是因為我贏了。假如我表現不好，他們或許也不會那麼在意。不過這對我而言並沒有關係。每個人都有權擁有自己的看法。」

此前，谷愛凌曾透露，因為決定代表中國參賽，她遭遇過激烈反彈，甚至出現人身安全威脅。她在接受The Athletic採訪時表示，「警方曾被叫來。我收過死亡威脅。我的宿舍被闖入搶劫。作為一名22歲的年輕人，我經歷了一些我認為任何人都不應該承受的事情。」

在本屆賽事中，谷愛凌於前兩個項目皆奪得銀牌，隨後出戰女子自由式滑雪U型場地決賽。這場比賽，也被視為一屆因圍繞她而起的全球爭議而格外受矚目的奧運高潮。

華爾街日報報導指出，谷愛凌以及同樣出生於美國、如今代表中國出賽的花式滑冰選手朱易，於2025年合計獲得北京市體育局支付的660萬美元獎勵，作為「為2026年米蘭冬奧資格賽爭取優異成績」的獎金。報導並稱，過去三年間，兩人合計獲得的報酬接近1400萬美元。

另一方面，范斯於周二在福斯新聞節目The Story With Martha MacCallum中談及此事時表示，「我當然認為，一位在美利堅合眾國長大、受惠於我們教育體系，以及這個國家所賦予的自由與權利的人，我會希望他們願意代表美利堅合眾國參賽。」

他補充道，「我會為美國運動員加油。我認為其中一部分，也包括那些自我認同為美國人的人。這就是我在本屆奧運會所支持的對象。」

世報陪您半世紀

谷愛凌 奧運 范斯

上一則

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

延伸閱讀

「不知道她這麼愚蠢」川普嘲諷歐凱秀：我不認為她知道台灣是什麼

「不知道她這麼愚蠢」川普嘲諷歐凱秀：我不認為她知道台灣是什麼
谷愛凌代表中國出賽 范斯：在美長大受教、享自由權利 應代表美

谷愛凌代表中國出賽 范斯：在美長大受教、享自由權利 應代表美
伊朗稱核子談判有進展 范斯潑冷水：不願面對川普紅線

伊朗稱核子談判有進展 范斯潑冷水：不願面對川普紅線
慕尼黑會議 美歐同聲：歐洲軍事應自立自強

慕尼黑會議 美歐同聲：歐洲軍事應自立自強

熱門新聞

劉美賢獲得米蘭冬奧女子花滑冠軍。（美聯社）

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

2026-02-19 17:36
中國選手谷愛凌。（歐新社）

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

2026-02-18 10:06
代表中國出賽冬奧的谷愛凌。(美聯社)

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

2026-02-14 16:52
NBA名人賽邀請林書豪（前右）在內等退役球星與明星藝人參與，結果他以罕見的8分球為白隊奠定勝利基礎。（美聯社）

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

2026-02-13 23:30
馬里寧在自由滑出現重大失誤。（美聯社）

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

2026-02-13 18:00
中國選手谷愛凌。（路透）

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

2026-02-18 13:03

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕