NBA征戰21個賽季 傳奇球星保羅宣告退役

保羅在社群媒體發文宣布退役。（美聯社檔案照）

12度入選美國職籃NBA 全明星賽的控球後衛保羅（Chris Paul）今天在社群媒體發文宣布退役。

法新社報導，這位40歲的傳奇球星在Instagram發文指出：「就是這樣了！21年後，我將離開籃球場。」他上週被洛杉磯快艇 交易至多倫多暴龍後，隨即遭球隊裁掉。

在NBA長達1370場比賽中，保羅曾效力於紐奧良鵜鶘、休士頓火箭、奧克拉荷馬雷霆、鳳凰城太陽、金州勇士、聖安東尼奧馬刺及快艇，場均繳出16.8分、9.2次助攻、4.4個籃板與2.0次抄截的成績。

這位2006年NBA年度最佳新秀曾兩度助美國隊奪得奧運 金牌，分別於2008年北京與2012年倫敦奧運。

保羅在貼文中表示：「當我寫下這些話時，很難真正知道該有什麼感受。但這一次，很多人可能會驚訝，我沒有答案，哈哈。」

他說：「不過，我內心充滿喜悅與感恩！雖然『NBA球員』這個篇章已經結束，但籃球將永遠深植於我的生命DNA中。」

2013年榮獲NBA全明星賽最有價值球員的保羅強調，他最享受的始終是在NBA打球的過程。

他說：「能以打籃球為生，是難以置信的祝福，同時也伴隨許多責任。無論好壞，我都全然擁抱。」

保羅職業生涯從未奪得NBA總冠軍。最接近一次是在2021年，當時他效力的太陽隊打進NBA總決賽，但最終敗給密爾瓦基公鹿。