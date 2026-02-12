我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

城市積雪成「污染海綿」 驗出鉛與糞便細菌

AI疑慮又掀拋售潮 那指重挫2% 金銀也崩

冬奧╱中國何時能摘首金？代表團副團長這麼說

新華社米蘭2月12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
當地時間2月12日，米蘭-科爾蒂納冬奧會短道速滑男子1000米A組決賽在米蘭舉行，中國選手孫龍獲得銀牌。（新華社）
當地時間2月12日，米蘭-科爾蒂納冬奧會短道速滑男子1000米A組決賽在米蘭舉行，中國選手孫龍獲得銀牌。（新華社）

在孫龍勇奪米蘭冬奧會短道速滑男子1000米銀牌後，中國代表團副團長佟立新表示，要相信中國短道速滑隊，他們從來沒有讓人失望過。對於大家對本屆冬奧會中國代表團首金的期待，佟立新希望各運動隊放下包袱，輕裝上陣。

在本賽季男子1000米世界排名第三的劉少昂無緣A組決賽後，世界排名第九的孫龍承擔起衝擊獎牌的任務。他一掃混合團體接力出現失誤的陰霾，連續兩次果斷超越，最終拿下銀牌，為中國代表團贏得本屆賽事的第四枚獎牌。現場觀賽的佟立新接受新華社記者專訪時說：「孫龍決賽滑得很聰明，而且發揮得也不錯，最後線路時機把握得都很好。」

在10日中國隊與混合團體接力獎牌擦肩而過後，孫龍曾因在決賽中出現失誤而飽受質疑，網上有關中國短道隊的評論也很多。佟立新說：「相信中國短道隊，他們從來沒有讓人失望。我對他們還是有信心的。」

曾在2006年都靈冬奧會上擔任中國短道隊領隊的佟立新見證了這支隊伍20年來的發展。他說：「男子項目我們沒有像現在這麼強過，所以我期待後面的比賽，應該還有機會。但是女子項目，我們實力還是弱一點。男子剩下的項目我們都有機會。」

佟立新讚賞中國運動員在米蘭奮勇拼搏的精神。至於何時能夠摘下金牌，他說：「我覺得中國隊有拿獎牌的實力，金牌自然會出現。冬奧會的項目具有一定偶然性，大家都在搏命，如果沒有絕對實力，不好說哪個項目的金牌就必然屬於哪個人。」

佟立新鼓勵中國短道隊以及其他隊伍要放下心理包袱。他說：「你背著壓力、背著包袱怎麼去比賽？還是要輕裝上陣。奧運會比賽的時候就看誰能放得開，誰能夠輕裝上陣。奧運會不是一個純技術的比賽，就看你敢不敢拼命，看你敢不敢像平時一樣放開滑。」

10日的混合團體接力決賽中，中國隊一度領先，但之後接連出現失誤最終排名第四。佟立新說：「今天比完以後，短道隊（的氣氛）肯定比混合團體接力比賽後要好多了。後面會越滑越好，不過還得基於實力。」

米蘭冬奧 奧運

上一則

冬奧╱傳奇教練與小國突破「最大冷門」的幕後故事

下一則

冬奧╱中國「龍」米蘭「破冰」與冠軍只差一個刀尖

延伸閱讀

冬奧╱如果還有一次機會 谷愛凌說…

冬奧╱如果還有一次機會 谷愛凌說…
冬奧╱美單板滑雪女王克洛伊·金失3連冠 輸給17歲韓小將

冬奧╱美單板滑雪女王克洛伊·金失3連冠 輸給17歲韓小將
冬奧╱義速滑老將洛洛布里吉達成「雙金王」：像做夢

冬奧╱義速滑老將洛洛布里吉達成「雙金王」：像做夢
冬奧╱自由式滑雪雪上技巧 澳洲庫珀·伍茲奪金

冬奧╱自由式滑雪雪上技巧 澳洲庫珀·伍茲奪金

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55

超人氣

更多 >
年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順
最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑

最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店
艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控