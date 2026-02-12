冬奧╱中國何時能摘首金？代表團副團長這麼說

當地時間2月12日，米蘭-科爾蒂納冬奧會短道速滑男子1000米A組決賽在米蘭舉行，中國選手孫龍獲得銀牌。（新華社）

在孫龍勇奪米蘭冬奧 會短道速滑男子1000米銀牌後，中國代表團副團長佟立新表示，要相信中國短道速滑隊，他們從來沒有讓人失望過。對於大家對本屆冬奧會中國代表團首金的期待，佟立新希望各運動隊放下包袱，輕裝上陣。

在本賽季男子1000米世界排名第三的劉少昂無緣A組決賽後，世界排名第九的孫龍承擔起衝擊獎牌的任務。他一掃混合團體接力出現失誤的陰霾，連續兩次果斷超越，最終拿下銀牌，為中國代表團贏得本屆賽事的第四枚獎牌。現場觀賽的佟立新接受新華社記者專訪時說：「孫龍決賽滑得很聰明，而且發揮得也不錯，最後線路時機把握得都很好。」

在10日中國隊與混合團體接力獎牌擦肩而過後，孫龍曾因在決賽中出現失誤而飽受質疑，網上有關中國短道隊的評論也很多。佟立新說：「相信中國短道隊，他們從來沒有讓人失望。我對他們還是有信心的。」

曾在2006年都靈冬奧會上擔任中國短道隊領隊的佟立新見證了這支隊伍20年來的發展。他說：「男子項目我們沒有像現在這麼強過，所以我期待後面的比賽，應該還有機會。但是女子項目，我們實力還是弱一點。男子剩下的項目我們都有機會。」

佟立新讚賞中國運動員在米蘭奮勇拼搏的精神。至於何時能夠摘下金牌，他說：「我覺得中國隊有拿獎牌的實力，金牌自然會出現。冬奧會的項目具有一定偶然性，大家都在搏命，如果沒有絕對實力，不好說哪個項目的金牌就必然屬於哪個人。」

佟立新鼓勵中國短道隊以及其他隊伍要放下心理包袱。他說：「你背著壓力、背著包袱怎麼去比賽？還是要輕裝上陣。奧運 會比賽的時候就看誰能放得開，誰能夠輕裝上陣。奧運會不是一個純技術的比賽，就看你敢不敢拼命，看你敢不敢像平時一樣放開滑。」

10日的混合團體接力決賽中，中國隊一度領先，但之後接連出現失誤最終排名第四。佟立新說：「今天比完以後，短道隊（的氣氛）肯定比混合團體接力比賽後要好多了。後面會越滑越好，不過還得基於實力。」