我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府周末又局部關門 機場安檢恐受影響…今日5件事

路易斯安納州這快樂城市 早上9點舞池已擠滿人

冬奧╱冬季兩項男子20公里 挪威新星博特恩奪冠

新華社義大利安泰塞爾瓦2月10日電
挪威選手約翰-奧拉夫·博特恩獲勝後慶祝。（路透）
挪威選手約翰-奧拉夫·博特恩獲勝後慶祝。（路透）

在10日進行的米蘭冬奧會冬季兩項男子20公里個人賽中，挪威選手約翰-奧拉夫·博特恩憑藉射擊全中以及出色滑行表現，以51分35秒5的成績奪得金牌。法國選手埃里克·佩羅、挪威選手斯圖拉·萊格雷德分列二、三名。中國隊唯一參賽的運動員閆星元以第57名完賽。

首次參加冬奧會的博特恩從比賽一開始就處在獎牌爭奪行列。在第二次臥射中，他在自己射擊全中的同時，反超了最終獲得銀牌的佩羅。後者在該輪中射出了該場比賽唯一一次脫靶。此後，博特恩一路領先，未再受到實質性威脅，穩穩拿下金牌。

「當佩羅進入第二圈時，我是在落後他15秒時開始出發的，整場比賽我都感覺自己在追趕他。我知道自己並不在最佳身體狀態，所以必須在靶場上發揮出色，我做到了。」博特恩說。

佩羅在前兩次射擊後一直領跑，但最終以51分46秒3的成績獲得銀牌，這也是他在本屆冬奧會上的第二枚獎牌——在8日的男女混合接力比賽中，他已幫助法國隊奪得一枚金牌。博特恩的隊友萊格雷德脫靶一次，最終以52分19秒8的成績獲得銅牌。

當天一共有89位運動員參加比賽。中國選手閆星元以59分1秒5的成績排在第57位，他在當天的前兩輪射擊零失誤，但在後兩輪中遺憾出現三發脫靶。

「這是我第二次站在奧運會的賽場上，很有可能也是最後一次，我非常珍惜這次機會。我確實是拼到了最後，雖然今天整體狀態並不是最好的，射擊環節也出現了一些失誤，但我始終沒有放棄。」賽後，閆星元表示將努力在後續短距離比賽中打出高水平，爭取和其他兩位隊友都進入追逐賽。

11日將進行冬季兩項女子15公里個人賽，中國運動員褚源蒙和孟繁棋將出戰。

米蘭冬奧 挪威 奧運

上一則

冬奧╱自由式滑雪男子坡面障礙技巧 挪威魯德摘金

延伸閱讀

冬奧╱自由式滑雪男子坡面障礙技巧 挪威魯德摘金

冬奧╱自由式滑雪男子坡面障礙技巧 挪威魯德摘金
冬奧╱越野滑雪 挪威名將克萊博收穫本屆個人第2金

冬奧╱越野滑雪 挪威名將克萊博收穫本屆個人第2金
冬奧╱短道速滑混合團體接力 中國隊半分鐘從第1掉第4

冬奧╱短道速滑混合團體接力 中國隊半分鐘從第1掉第4
台美混血余睿冬奧越野滑雪 自豪名列亞洲第1

台美混血余睿冬奧越野滑雪 自豪名列亞洲第1

熱門新聞

美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
海鷹隊近端鋒AJ·巴納8日在第三節達陣。(路透)

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

2026-02-08 22:46

超人氣

更多 >
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了

第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了