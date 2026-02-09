冬奧╱范恩受傷 國際雪聯主席：運動員帶傷參賽 自行決定

范恩在滑降比賽中摔倒。(路透)

美國高山滑雪傳奇名將范恩(Lindsey Vonn)8日在米蘭冬奧 會女子滑降比賽中受傷並接受手術，引發國際體育界廣泛關注。國際雪聯主席埃利亞施9日接受媒體採訪時表示，范恩受傷是場悲劇，但是否帶傷參賽應由運動員個人決定。

41歲的溫哥華冬奧會冠軍范恩在8日的比賽中出發後僅13秒便摔倒，隨後被直升機送往醫院。她被確診為腿部骨折，並接受了兩次手術。這一事故隨後引發了外界對賽事安全規定的討論，因為范恩在賽前九天才剛剛遭遇左膝前十字韌帶斷裂。

「我想說這是場悲劇，尤其想到她在昨天比賽前的幾年裡為此付出的所有努力。」9日，埃利亞施在米蘭冬奧會男子高山滑雪現場說，「但很多人問我，國際雪聯是否應該介入決定（運動員是否能帶傷參賽）？我堅定地認為，這必須由運動員個人來決定。」

「就范恩的情況而言，她肯定比任何人都更了解自己的傷勢。」他說。

冬奧會「五朝元老」范恩是女子高山滑雪界最成功的運動員之一，目前手握一枚奧運 金牌、兩枚世錦賽金牌，多次蟬聯世界盃 年度總冠軍。本賽季冬奧會前，她在本賽季參加的所有世界盃滑降比賽中均站上了領獎台，其中包括兩次第一。

范恩職業生涯也多次遭遇嚴重傷病，包括多次前十字韌帶、內側副韌帶撕裂或斷裂，腿部、手臂骨折等。作為衛冕冠軍，她曾因傷錯過了2014年索契冬奧會，並于2019年因嚴重膝傷宣佈退役。2024年她宣佈復出，並接受了部分右膝置換手術。在本屆冬奧會前遭遇前十字韌帶斷裂僅五天後，她便開始上雪訓練。

儘管一些國際媒體質疑國際雪聯在保護運動員方面有失職之嫌，稱應制定更嚴格的安全條款，避免運動員帶傷參加滑降這樣高危的項目，但埃利亞施將這次事故歸咎於不幸的意外。

「她非常不走運，離旗門太近了。她身體在空中時掛到了旗門上，身體開始旋轉。」回憶8日的比賽，埃利亞施說，「除非你當時能做（自由式滑雪）360度旋轉動作，否則沒人能從那種情況中把自己救回來。」

高山滑雪是冬奧會雪上基礎大項，比拼選手向下滑行的速度。滑降是其中賽道最長、起終點海拔高差最大、選手滑行速度最快的項目。8日范恩受傷的那場比賽中，賽道起終點高差達760米，多名選手出發後瞬時速度超過了每小時110公里。在男子項目中，頂尖選手的瞬時滑行時速可接近150公里。