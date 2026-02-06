冬奧╱ 英國組合五連勝領跑冰壺混雙 美選手緊隨其後

我的頻道

新華社義大利科爾蒂納丹佩佐2月6日電
當地時間2月5日晚，2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會冰壺混雙循環賽東道主義大利隊2:7不敵加拿大隊。圖為加拿大隊選手佈雷特·加蘭特在比賽中投壺。 （中新社）
當地時間2月5日晚，2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會冰壺混雙循環賽東道主義大利隊2:7不敵加拿大隊。圖為加拿大隊選手佈雷特·加蘭特在比賽中投壺。 （中新社）

米蘭冬奧會開幕式舉行前，冰壺混雙項目6日在科爾蒂納奧林匹克冰壺館再進行兩輪比賽，英國組合莫阿特/多茲先後戰勝瑞典隊和韓國隊，以五連勝領跑循環賽積分榜。

莫阿特和多茲在各自所在的男子、女子四人賽都成績斐然，前者曾作為男隊隊長率領英國隊兩奪世錦賽冠軍。北京冬奧會上，莫阿特所在的英國男隊獲得銀牌，多茲則隨英國女隊奪冠，二人還攜手獲得混雙第四名。

上午的比賽中，瑞典隊女選手伊莎貝拉·弗拉納最後一投力量不足，英國隊把握機會偷下三分，一舉奠定4:0的領先優勢。隨後瑞典隊試圖縮小分差，將比分追至3:4。下半場英國組合重新掌控局勢，僅在第六局讓對手獲得一分，最終以7:4鎖定勝局。

下午對陣韓國隊，莫阿特/多茲更是僅讓對手獲得兩分，以8:2大勝，五場比賽全勝領跑積分榜。「這兩場比賽我們發揮得很好。昨天賽後我們明確知道需要在哪些方面改進，今天我們完全按計劃實現了我們的目標。」多茲說。

北京冬奧會亞軍、挪威組合內德雷戈滕/斯卡斯利恩手感回暖，驚人地以9:0零封瑞典隊，迎來本屆冬奧會首勝。女選手斯卡斯利恩說：「我們已經不能再輸了，接下來的比賽要穩紮穩打。」

美國隊在少賽一場的情況下以四連勝緊隨其後。加拿大和衛冕冠軍義大利隊均為三勝一負。捷克和韓國隊則仍未能獲勝，同為四連敗，晉級希望渺茫。

作為米蘭冬奧會最早開賽的項目，冰壺混雙共有10支隊伍參賽，循環賽排名前四的隊伍晉級半決賽，10日決出冠軍。

