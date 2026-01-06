MLB聚焦/今冬日本入札球員市場冷清

我的頻道

編譯組／綜合外電報導
岡本和真加盟多倫多藍鳥。（美聯社）
岡本和真加盟多倫多藍鳥。（美聯社）

美國職棒大聯盟新一季自由市場的一大亮點，是日本職棒三位球星宣布入札，跨洋挑戰大聯盟，但最終簽下的合約卻遠低於市場預期，引發球迷與專家熱議。這三名日本選手分別是曾被視為最炙手可熱球員的村上宗隆（Munetaka Murakami）、日本王牌右投手今井達也（Tatsuya Imai）與資深強打內野手岡本和真（Kazuma Okamoto）。

岡本和真本周成功簽約，踏上大聯盟舞台。多倫多藍鳥與岡本達成一份為期四年、總值6000萬美元的合約，並附帶500萬美元的簽約獎金，沒有提前脫約條款。對於一名29歲、曾是日職六屆全明星、長打表現穩定的打者來說，這筆合約的簽約金額與年資是一份體面但不算超級大的合約。藍鳥隊總管表示，岡本將補強球隊角落內野與打線實力，幫助球隊在經歷世界大賽飲恨後重返強權行列。相比另外兩位同胞，岡本的簽約已算是三人中最成功的一位。

相比岡本，今井達也的合約不如外界預期驚人。這位27歲、在日職埼玉西武獅隊擁有三次全明星經歷的日本右投手，上周以三年約、含激勵獎金最高可能總值6300萬美元的合約加盟休士頓太空人，並帶有每季結束後的提前脫約選項。這筆合約的年均價位高居日本投手新秀合約前列，但這樣的短約不及球評先前預測的五至六年、1億美元以上的巨額長約。

至於村上宗隆，他的簽約情況最為慘烈。這位曾在日本職棒創下單季56發全壘打紀錄並奪得年度最有價值球員的左打者，與芝加哥白襪簽下的合約為兩年3400萬美元。對於擁有強大長打火力、年僅25歲還有成長空間的球星而言，村上的合約可說是近年來最為雷聲大、雨點小的簽約。

CBS球評普遍認為，這些合約水準出現落差的主因有三。第一是球隊對於球員適應大聯盟節奏的不確定性持保留態度，尤其打擊端將面對更為犀利威猛的球路，而投球端將要適應不同的用球及配球策略；第二是這些球員在日本職棒近幾季的表現有波動，特別是村上自2022年大爆發後，其長打率與打擊率些許下滑；第三則是大聯盟這季整體自由市場環境較為保守，多支球隊在薪資空間與陣容重建策略上採取謹慎態度，並未大規模向國際球員市場撒錢。

總結這季日職球星跨洋轉隊的趨勢，岡本和真得到符合預期的結果，村上宗隆與今井達也已確定在大聯盟立足，但合約形態偏短合約並附帶選擇權，顯示球隊普遍在投資新人上採取「短期觀察再決策」的策略。

村上宗隆加盟芝加哥白襪。（美聯社）
村上宗隆加盟芝加哥白襪。（美聯社）
今井達也加盟休士頓太空人。（美聯社）
今井達也加盟休士頓太空人。（美聯社）

日本 太空人 世界大賽

