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大谷翔平回鄉旋風 道奇總教練稱讚：一人代表日本

中央社東京15日專電
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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰。15日晚間道奇與讀賣巨人舉行熱身賽前，道奇總教練羅伯茲出席記者會被問到是否事先有料到「大谷旋風」，他坦言，「完全沒料到」。(中央社)
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰。15日晚間道奇與讀賣巨人舉行熱身賽前，道奇總教練羅伯茲出席記者會被問到是否事先有料到「大谷旋風」，他坦言，「完全沒料到」。(中央社)

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰，今晚道奇與日職讀賣巨人熱身賽前，道奇總教練羅伯茲被問及「大谷旋風」時說，「大谷已成獨自一人背起日本整體、具代表性的選手」。

道奇今晚與讀賣巨人在東京巨蛋舉行熱身賽，賽前記者會上，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）回應媒體發問。

媒體問道奇隊在簽下大谷後，造成如此轟動，是否有料到會這樣。羅伯茲答說：「坦白說，完全沒料到。」

被問及對這次大谷回日本比賽有何期待，羅伯茲表示，去年在韓國舉行開幕系列賽，氣氛很熱，但大谷這6、7年來已成了獨自一人背起日本整體、具代表性的選手，且日本球迷的情緒會炒熱氣氛。

這幾天東京多處可看到很多大谷代言的知名綠茶廣告，大谷是該品牌的全球代言人。新廣告中，大谷展示了自己的花式足球技巧。

美國媒體問及對大谷這支廣告的看法時，羅伯茲笑說：「有看到那廣告，實在太厲害了，連這種能力都有，就像去年8月大谷與愛犬彈額頭在開球儀式上表現成功，就近看到大谷是個有偉大才能的人，對他什麼都行的特質很佩服。」

美媒進而提問是否發現大谷有什麼不擅長的，羅伯茲笑說：「找不到，他幾乎無所不能，這讓人有點嫉妒。其實不只是我，貝茲（Mookie Betts，道奇野手）也這麼認為，身為運動員，大谷真的讓人既驚嘆又有點不甘心。」

大谷旋風近日在東京多處體現。築地場外市場今天有穿著大谷球衣來自美國洛杉磯的男子帶著妻子、年幼兒子逛街，男子對中央社記者說：「我是大谷的大粉絲，我兒子就叫Ohtani（大谷日文發音）。」還有日本領隊高舉有大谷相片的應援扇當標記，率大批來自洛杉磯的遊客前來市場。

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