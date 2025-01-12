前俄羅斯滑冰冠軍投效波蘭 首次亮相國際賽

前俄羅斯 速度滑冰冠軍塞米魯尼（Vladimir Semirunniy）從俄羅斯投誠波蘭，在完成國際效忠轉換後，本周在荷蘭海倫芬（Heerenveen）舉行的歐洲速度滑冰錦標賽首次代表波蘭亮相。他在男子500公尺和5000公尺全能比賽中均獲得第10名。

Vladimir Semirunniy, a former Russian speed skating champion, has made his debut for Poland after switching international allegiance



He fled to Poland in 2023 and was allowed to compete for the country after declaring opposition to Russia’s war in Ukraine https://t.co/AHMukBkdiE — Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) 2025年1月11日

這次比賽是他自2022年1月代表俄羅斯參加世界青少年錦標賽獲得銅牌以來的首次國際比賽。

根據波蘭獨立英文媒體波蘭筆記報導（Note From Poland），22歲的塞米魯尼在2023年9月公開反對俄羅斯侵略烏克蘭 ，因此從俄羅斯逃至波蘭，並表示他希望代表波蘭國家隊。

他的轉變過程並非一帆風順，因改變效忠國家，他面臨國際滑冰聯盟（ISU）的禁賽爭議。俄羅斯希望他禁令24個月，而波蘭提議禁令12個月。最終，國際滑冰聯盟裁定14個月禁令，允許他於1月重返國際賽場。

去年12月禁令解除後，他參加波蘭全能速度滑冰錦標賽，並創造了波蘭男子1萬公尺比賽的最佳成績，奪得金牌。塞米魯尼不僅在運動場上努力，還克服了語言障礙。他初到波蘭時不會說波蘭語，但如今已能流利表達，展現了融入新環境的決心。

他表示，離開俄羅斯的主要原因是俄羅斯體育缺乏前景，缺乏參加國際賽事的機會。並強調他不支援俄羅斯的侵略行動。儘管面對網絡上的歧視和批評，但有朋友的支持，他能更堅定地走下去。

波蘭速度滑冰協會體育總監涅茲維茲基（Konrad Niedźwiedzki）告訴波蘭廣播電視公司TVP：「我們要求他簽署相關文件，確認他不受俄羅斯公司的贊助，他與俄羅斯軍隊無關，他不支援烏克蘭東部邊境 以外正在發生的戰爭。」

波蘭在奧運會速度滑冰項目上曾於2014年在俄羅斯索契（Sochi）冬奧會，由布魯德卡（Zbigniew Bródka）奪得金牌。如今，塞米魯尼的加入為波蘭冰雪運動注入了新的活力與期待。