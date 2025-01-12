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前俄羅斯滑冰冠軍投效波蘭 首次亮相國際賽

中央社華沙12日專電

俄羅斯速度滑冰冠軍塞米魯尼（Vladimir Semirunniy）從俄羅斯投誠波蘭，在完成國際效忠轉換後，本周在荷蘭海倫芬（Heerenveen）舉行的歐洲速度滑冰錦標賽首次代表波蘭亮相。他在男子500公尺和5000公尺全能比賽中均獲得第10名。

這次比賽是他自2022年1月代表俄羅斯參加世界青少年錦標賽獲得銅牌以來的首次國際比賽。

根據波蘭獨立英文媒體波蘭筆記報導（Note From Poland），22歲的塞米魯尼在2023年9月公開反對俄羅斯侵略烏克蘭，因此從俄羅斯逃至波蘭，並表示他希望代表波蘭國家隊。

他的轉變過程並非一帆風順，因改變效忠國家，他面臨國際滑冰聯盟（ISU）的禁賽爭議。俄羅斯希望他禁令24個月，而波蘭提議禁令12個月。最終，國際滑冰聯盟裁定14個月禁令，允許他於1月重返國際賽場。

去年12月禁令解除後，他參加波蘭全能速度滑冰錦標賽，並創造了波蘭男子1萬公尺比賽的最佳成績，奪得金牌。塞米魯尼不僅在運動場上努力，還克服了語言障礙。他初到波蘭時不會說波蘭語，但如今已能流利表達，展現了融入新環境的決心。

他表示，離開俄羅斯的主要原因是俄羅斯體育缺乏前景，缺乏參加國際賽事的機會。並強調他不支援俄羅斯的侵略行動。儘管面對網絡上的歧視和批評，但有朋友的支持，他能更堅定地走下去。

波蘭速度滑冰協會體育總監涅茲維茲基（Konrad Niedźwiedzki）告訴波蘭廣播電視公司TVP：「我們要求他簽署相關文件，確認他不受俄羅斯公司的贊助，他與俄羅斯軍隊無關，他不支援烏克蘭東部邊境以外正在發生的戰爭。」

波蘭在奧運會速度滑冰項目上曾於2014年在俄羅斯索契（Sochi）冬奧會，由布魯德卡（Zbigniew Bródka）奪得金牌。如今，塞米魯尼的加入為波蘭冰雪運動注入了新的活力與期待。

俄羅斯 烏克蘭 邊境

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