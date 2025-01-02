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NBA／羅素拿回1號球衣非無償 威廉斯：無法拒絕的報價

記者劉肇育／即時報導
被湖人交易到籃網的羅素重披1號球衣。(路透)
被湖人交易到籃網的羅素重披1號球衣。(路透)

在本周被湖人交易到籃網後，羅素（D'Angelo Russell）昨天首度披上籃網1號戰袍出賽，並且以替補身分拿下22分，而羅素也透露這次能回歸籃網讓他感到相當熟悉，不過為了從年輕隊友威廉斯（Ziaire Williams）身上拿回1號背號，也付出了一點小代價。

NBA生涯大多時間都穿著1號與0號的羅素，過去效力籃網時期就是穿著1號，而本周他再度被湖人交易到籃網後，儘管1號已經被隊友威廉斯使用，但最終威廉斯仍是決定與羅素達成條件交換，讓出1號背號。

談到重新穿上自己最喜歡的1號球衣，羅素透露自己是花了一些代價讓威廉斯讓出背號改穿8號，「這肯定不是免費的，我當時試圖和他談談，因為無論如何我都想要得到這個號碼，回歸到我所熟悉的一切，我都願意去做。」  

而威廉斯在被問到此事時，也笑著說：「羅素很想要它，然後我們達成了一個協議，現在1號是他的了，他確實給了我一個無法拒絕的報價。」

重新穿上熟悉的1號球衣，羅素也在代表老東家籃網出賽的首場比賽就有22分、8助攻的亮眼表現，並喊話將願意承擔教練賦予的任何角色，籃網總教練費南德茲（Jordi Fernandez）也給予他首秀表現高度讚賞，「他真的很出色，無論是從他的參與程度還是和隊友的交流，甚至是在球場上的專注力，所有的東西都展現得很棒。」

費南德茲強調，羅素在還沒有參與過任何訓練的情況下，儘管球隊盡量讓他打得更加簡單，但羅素也確實展現自己個人能力，「他打擋拆的能力與傳球視野都是無庸置疑的，同時在防守端也非常的努力在干擾對手和抄截。」

湖人 NBA

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