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12強賽／中華隊「臨時換投」很多版本 教頭一一說分明

記者蘇志畬／新北即時報導
世界12強棒球賽總教練曾豪駒接受專訪。(記者林伯東／攝影)
世界12強棒球賽總教練曾豪駒接受專訪。(記者林伯東／攝影)

中華隊在世界12強棒球賽冠軍戰以4：0完封日本隊，然而「臨時換投」至今仍引發討論，中華隊總教練曾豪駒指出，為了投手安排做了許多沙盤推演，在許多版本中選擇了扛起壓力更換投手，也再次表達對日本隊感到抱歉。

中華隊在複賽最終戰的11月23日晚上原本排定林昱珉先發對日本隊，但隨著23日午場美國隊獲勝送中華隊提前晉級決賽後，中華隊也立刻向世界棒壘球總會、日本隊反應將更換投手，承擔罰款處分，讓林昱珉往後移一天在24日冠軍戰登板。

這個「臨時換投」舉動在當時引起日本媒體瘋狂追問，曾豪駒也表達對日本隊的歉意，而前日職橫濱隊名將高木豊近日受訪時更提議，罰款1999美元不合理，應直接取消中華隊冠軍獎金，讓這個話題再次浮上檯面。

曾豪駒19日接受本報系專訪時，透露換投決策的曲折過程，「（22日）跟美國隊打完還沒有確定晉級，當下想用最好的投手去贏得明天的比賽，我們不是為了第四、第三來的，其他三隊也很強，但我們能進來也很強，要想辦法進入決賽。」

所以一開始安排由林昱珉登板，同時中華隊教練團也思考，萬一23日午場結果就讓中華隊提前晉級的可能性，曾豪駒說：「我們也告訴郭俊麟，要他做好23日投球的準備。」

雖然提前做好換投預備，然而在向大會提出更換投手需求時，獲知需要以左投換左投，曾豪駒也透露，這時是陳柏清主動請纓，「當然我們還有（王）志煊、（陳）冠宇，但角色上他們是後援，柏清自己說『我可以』。」

然而22日陳柏清才對美國隊先發投了2局、37球，曾豪駒也理解這樣的調度在職棒、業餘都不太會發生，「好像只有甲子園才看得到。」

而隨著陳柏清承擔起「中0日」先發，讓中華隊在複賽最終戰得以保存戰力，接續到最後的封王時刻，曾豪駒也說：「這個（換投）過程中，柏清是最辛苦的，就如會長（蔡其昌）說的，他是在大軍撤退時殿後的角色，的確這次他很辛苦。」

而曾豪駒也想向受到影響的日本隊再次致歉，「當下有提前跟日本武士隊說明，造成他們的困擾，還是很抱歉，這件事如果發生在我們身上，也會跟他們是相同反應。但我們希望能夠保留戰力，在冠軍賽有一個最精采的比賽。」

世界12強棒球賽總教練曾豪駒接受專訪。(記者林伯東／攝影)
世界12強棒球賽總教練曾豪駒接受專訪。(記者林伯東／攝影)

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