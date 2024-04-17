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NBA暴龍前鋒波特簽賭 遭聯盟終生禁賽

中央社紐約17日綜合外電報導
美國職籃NBA當局今天宣布，聯盟調查後發現，多倫多暴龍前鋒波特（Jontay Porter，圖）洩露機密資訊給運動博彩玩家，並且參與比賽投注，為此對他處以終生禁賽處分。美聯社
美國職籃NBA當局今天宣布，聯盟調查後發現，多倫多暴龍前鋒波特（Jontay Porter，圖）洩露機密資訊給運動博彩玩家，並且參與比賽投注，為此對他處以終生禁賽處分。美聯社

美國職籃NBA當局今天宣布，聯盟調查後發現，多倫多暴龍前鋒波特（Jontay Porter）洩露機密資訊給運動博彩玩家，並且參與比賽投注，為此對他處以終生禁賽處分。

波特現年24歲，在暴龍陣中可打中鋒與大前鋒，曾效力於曼菲斯灰熊，且是丹佛金塊前鋒小麥克波特（Michael Porter Jr.）的弟弟。

體育媒體ESPN報導，NBA當局表示，波特提供機密資訊給投注者，為了賭博減少自己的參賽時間，並對NBA比賽進行投注。

根據先前報導，NBA當局調查了波特於1月26日及3月20日的兩場球賽。波特在這兩戰都只打很短時間，旋即以傷病為由退場。

1月26日暴龍對洛杉磯快艇之戰，賭盤認為波特可拿5.5分、4.5籃板、1.5助攻，但他沒有得分，只獲3籃板、1助攻。

此外，3月20日暴龍對沙加緬度國王一役，賭盤估波特可獲7.5分、5.5籃板，結果他拿了0分，只抓下2個籃板。

ESPN報導，NBA當局調查後發現，波特使用他人帳號，至少對NBA比賽下注13次，下注金額從15美元至2萬2000美元不等，總計5萬4094美元。

NBA總裁席佛（Adam Silver）發表聲明指出：「對於我們的球迷、球隊及這項運動的每位相關人士而言，保護NBA比賽的公正性是最重要之事，這就為何波特公然違反我們的比賽規定，會受到最嚴厲懲罰。」

根據美聯社，波特是第2位因為違反聯盟規定而遭席佛逐出NBA的人士，另1人是前快艇老闆史特林（Donald Sterling）。

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